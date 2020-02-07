Смартфоны iPhone 11 и 11 Pro получили новую функцию ночного режима, которая помогает владельцам делать качественные снимки в условиях с недостаточным освещением. Чтобы продемонстрировать работу режима, Apple выпустила новое видео на своем YouTube-канале.
Ролик под названием «Ночной режим» начинается с iPhone 11 Pro, который снимает спичку в замедленном режиме. Затем видео демонстрирует несколько сравнений фотографий, сделанных с применением ночного режима и без него. Ролик заканчивается демонстрацией крутых снимков с применением новой функции.
В описании к видео Apple сообщает, что владельцы iPhone «делают более естественные фотографии в условиях плохого освещения с ночным режимом на iPhone 11 и iPhone 11 Pro». Функция была запущена вместе со смартфонами компании в сентябре 2019 года. Режим включается автоматически, когда это необходимо камере, но при желании его можно активировать вручную.
Ролик вышел сразу после закрытия очередного конкурса Apple «Снято на iPhone» и получившему название «Ночной режим». Принять участие в нем могли владельцы iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Победители будут объявлены 4 марта.
Ролик под названием «Ночной режим» начинается с iPhone 11 Pro, который снимает спичку в замедленном режиме. Затем видео демонстрирует несколько сравнений фотографий, сделанных с применением ночного режима и без него. Ролик заканчивается демонстрацией крутых снимков с применением новой функции.
В описании к видео Apple сообщает, что владельцы iPhone «делают более естественные фотографии в условиях плохого освещения с ночным режимом на iPhone 11 и iPhone 11 Pro». Функция была запущена вместе со смартфонами компании в сентябре 2019 года. Режим включается автоматически, когда это необходимо камере, но при желании его можно активировать вручную.
Ролик вышел сразу после закрытия очередного конкурса Apple «Снято на iPhone» и получившему название «Ночной режим». Принять участие в нем могли владельцы iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Победители будут объявлены 4 марта.
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