Рамки в новых iPad Pro станут рекордно тонкими

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Инсайдер под ником Instant Digital заявил в китайской соцсети Weibo, что новые флагманские планшеты Apple предложат более тонкие рамки вокруг OLED-экранов по сравнению с предыдущими моделями.Автор публикации даже назвал точные цифры. По его словам, толщина рамки в 11-дюймовой модели составит 7,12 мм, а в 12,9-дюймовой — 7,08 мм. Если эти измерения точны, рамки станут примерно на 10–15 % тоньше, чем во всех предыдущих моделях iPad Pro, вышедших в период с 2018 по 2022 год.Среди прочих ожидаемых изменений iPad Pro можно выделить чип Apple M3, более тонкий корпус, горизонтально расположенную селфи-камеру и беспроводную зарядку MagSafe.Есть вероятность, что Apple представит новые планшеты в ближайшие дни.