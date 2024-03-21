Рамки в новых iPad Pro станут рекордно тонкими

Фархад
iPad

Инсайдер под ником Instant Digital заявил в китайской соцсети Weibo, что новые флагманские планшеты Apple предложат более тонкие рамки вокруг OLED-экранов по сравнению с предыдущими моделями.

Автор публикации даже назвал точные цифры. По его словам, толщина рамки в 11-дюймовой модели составит 7,12 мм, а в 12,9-дюймовой — 7,08 мм. Если эти измерения точны, рамки станут примерно на 10–15 % тоньше, чем во всех предыдущих моделях iPad Pro, вышедших в период с 2018 по 2022 год.

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Среди прочих ожидаемых изменений iPad Pro можно выделить чип Apple M3, более тонкий корпус, горизонтально расположенную селфи-камеру и беспроводную зарядку MagSafe.

Есть вероятность, что Apple представит новые планшеты в ближайшие дни.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+198
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А ведь когда-то компания преподносила относительно широкие рамки на iPad, как эргономичное достоинство. А теперь превозносит их отсутствие.
Сегодня в 08:45
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+10
AID_000012.91de4cd3fba74c738ab53ef377071b0e.0741 AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609
Никогда такого не было.
Ещё со времен iPad mini 1 эпл первая, кто задумался о том, чтобы было удобно держать устройство с тонкими рамками, и в частности о случайных нажатиях (точнее их отсутствие у эпл) по бокам планшета.
Сегодня в 08:49
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+198
AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609 AID_000012.91de4cd3fba74c738ab53ef377071b0e.0741
Хех, по всей видимости, Вы правы. Ибо поискав пруфы, подтверждающие мои вышесказанные слова, нашёл только упоминание технологии распознавания случайных касаний, разработанной во времена iPad mini.
Возможно, эту ложную идею о том, что сама Apple аргументировала эргономикой наличие более широких рамок (в сравнении с более изящными и утончёнными на устройствах конкурентов) внушили мне когда-то в бородатые времена ушлые продаваны яблочных устройств.
В любом случае, благодарю, что не поленились поправить. Теперь буду знать, что заблуждался все эти годы 😄
Сегодня в 10:24
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