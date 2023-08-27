iPad Pro получит существенное обновление, но не ждите его в этом году
Фархад Усманов —
Концепт: MacRumors
Журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple готовит самый масштабный апгрейд iPad Pro за последние 5 лет. Начиная с 2018 году компания вносила множество мелких изменений, но сейчас она готовит абсолютно новый продукт.
По словам инсайдера, новые iPad Pro выйдут в двух диагоналях: 11 и 13 дюймов. Дизайн устройств также претерпит некоторые изменения. Скорее всего, Apple уменьшит рамки планшетов и скруглит грани, как в iPhone 15 Pro. При этом оба девайса получат OLED-дисплеи с «более чёткой и яркой цветопередачей». Кроме того, «прошки» будут оснащены чипами M3.
Гурман также упомянул новую клавиатуру Magic Keyboard, которая получит увеличенный трекпад и станет больше похожа на MacBook.
Ожидается, что новые модели iPad Pro выйдут не раньше весны или начала лета 2024 года.
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Комментарии
У меня вместо телевизора на кухне прошка на 12,9 — сериалы под ужин, YouTube.
Плюс монтирую видео на нем, подключаюсь на совещаниях по работе и вебинарах по учебе в Zoom иногда, сейчас ремонт, поэтому выручает программа для дизайна интерьера, каналы в телеге часто на нем смотрю, да и в целом, когда он рядом, iPhone нужен только для мессенджеров.
Плюс монтирую видео на нем, подключаюсь на совещаниях по работе и вебинарах по учебе в Zoom иногда, сейчас ремонт, поэтому выручает программа для дизайна интерьера, каналы в телеге часто на нем смотрю, да и в целом, когда он рядом, iPhone нужен только для мессенджеров.
51 минуту назад
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