iPad Pro получит существенное обновление, но не ждите его в этом году

Журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple готовит самый масштабный апгрейд iPad Pro за последние 5 лет. Начиная с 2018 году компания вносила множество мелких изменений, но сейчас она готовит абсолютно новый продукт.По словам инсайдера, новые iPad Pro выйдут в двух диагоналях: 11 и 13 дюймов. Дизайн устройств также претерпит некоторые изменения. Скорее всего, Apple уменьшит рамки планшетов и скруглит грани, как в iPhone 15 Pro. При этом оба девайса получат OLED-дисплеи с «более чёткой и яркой цветопередачей». Кроме того, «прошки» будут оснащены чипами M3.Гурман также упомянул новую клавиатуру Magic Keyboard, которая получит увеличенный трекпад и станет больше похожа на MacBook.Ожидается, что новые модели iPad Pro выйдут не раньше весны или начала лета 2024 года.