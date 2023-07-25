iPad скоро изменится до неузнаваемости. Apple хочет сделать планшеты складными

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Тайваньское отраслевое издание DigiTimes сообщает, что производитель iPhone рассматривает возможность выпуска планшета с гибким экраном в ближайшем будущем.По данным источника, Apple несколько лет разрабатывала складной iPhone, но теперь компания решила переключиться на iPad. Интересно, что этот инсайд подтверждает предыдущие слухи о складном планшете.Напомним, что в начале года аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо заявил, что релиз первого устройства Apple с гибким дисплеем состоится в 2024 году. Позже он добавил, что предполагаемый iPad Fold получит совершенно новый дизайн и лёгкую, но прочную подставку из карбона.Скорее всего, мы узнаем больше подробностей о складных iPhone, iPad и MacBook ближе к концу года.