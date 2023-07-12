Apple придумала максимально дикий дизайн для iPad

Компания Apple запатентовала новый дизайн корпуса для iPad. Об этом пишет Gizmochina.Согласно источнику, свежий патент Apple обнаружен в базе данных Ведомства по товарным знакам и патентам США. Документ касается дизайна корпуса одного из будущих iPad — и он крайне необычен.Из описания и схематических изображений можно понять, что Apple хочет сделать планшет с отделяемой рамкой. Больше всего эта конструкция напоминает настольное зеркало-трансформер — наверняка у многих из нас есть дома такое. Верхняя часть iPad закреплена на рамке, тогда как остальной корпус свободно двигается внутри нее. Таким образом пользователь может «задвинуть» дисплей и использовать рамку как подставку для разных задач.Судя по патенту, рамка содержит в себе модули Wi-Fi, Bluetooth, UWB и даже небольшой дисплей. Похоже, что рамка сможет обмениваться информацией с планшетом. Кроме того, она должна поддерживать новый тип виртуальной клавиатуры с распознаванием жестов руками. После анонса Apple Vision Pro это уже не кажется настолько утопическим изобретением, как раньше.