Apple придумала максимально дикий дизайн для iPad

Фото: Unsplash
Компания Apple запатентовала новый дизайн корпуса для iPad. Об этом пишет Gizmochina.
Согласно источнику, свежий патент Apple обнаружен в базе данных Ведомства по товарным знакам и патентам США. Документ касается дизайна корпуса одного из будущих iPad — и он крайне необычен.
Из описания и схематических изображений можно понять, что Apple хочет сделать планшет с отделяемой рамкой. Больше всего эта конструкция напоминает настольное зеркало-трансформер — наверняка у многих из нас есть дома такое. Верхняя часть iPad закреплена на рамке, тогда как остальной корпус свободно двигается внутри нее. Таким образом пользователь может «задвинуть» дисплей и использовать рамку как подставку для разных задач.
Судя по патенту, рамка содержит в себе модули Wi-Fi, Bluetooth, UWB и даже небольшой дисплей. Похоже, что рамка сможет обмениваться информацией с планшетом. Кроме того, она должна поддерживать новый тип виртуальной клавиатуры с распознаванием жестов руками. После анонса Apple Vision Pro это уже не кажется настолько утопическим изобретением, как раньше.
Компания Apple запатентовала новый дизайн корпуса для iPad. Об этом пишет Gizmochina.
Согласно источнику, свежий патент Apple обнаружен в базе данных Ведомства по товарным знакам и патентам США. Документ касается дизайна корпуса одного из будущих iPad — и он крайне необычен.
Из описания и схематических изображений можно понять, что Apple хочет сделать планшет с отделяемой рамкой. Больше всего эта конструкция напоминает настольное зеркало-трансформер — наверняка у многих из нас есть дома такое. Верхняя часть iPad закреплена на рамке, тогда как остальной корпус свободно двигается внутри нее. Таким образом пользователь может «задвинуть» дисплей и использовать рамку как подставку для разных задач.
Судя по патенту, рамка содержит в себе модули Wi-Fi, Bluetooth, UWB и даже небольшой дисплей. Похоже, что рамка сможет обмениваться информацией с планшетом. Кроме того, она должна поддерживать новый тип виртуальной клавиатуры с распознаванием жестов руками. После анонса Apple Vision Pro это уже не кажется настолько утопическим изобретением, как раньше.
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