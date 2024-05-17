iPad Pro с M4 разобрали на камеру. Внутри это абсолютно новый планшет

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Автор YouTube-канала Phone Repair Guru поделился видеороликом с разборкой нового 13-дюймового iPad Pro с чипом M4, который демонстрирует изменения внутренней компоновки устройства.Во время презентации Apple заявила, что ей удалось улучшить рассеивание тепла в новых моделях iPad Pro почти на 20% по сравнению с планшетами предыдущего поколения. Это стало возможным благодаря добавлению графитовых листов в корпус и установке медной пластины под логотип Apple. Ролик всё это наглядно показывает.Кроме того, Apple переместила селфи-камеру и компоненты Face ID на правый борт iPad Pro, где также расположены магниты для Apple Pencil Pro.Среди прочих интересных элементов внутри iPad Pro 2024 года — материнская плата с чипом M4, аккумулятор ёмкостью 10 209 мАч и четыре более крупных динамика.Теперь осталось дождаться оценки ремеонтопригодности от экспертов iFixit.