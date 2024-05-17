Появились первые жалобы на новые iPad Pro. Apple, что на этот раз?

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Владельцы новых планшетов остались недовольны работой OLED-дисплеев при определенных условиях.На Reddit и форуме сайта Macrumors сразу несколько пользователей пожаловались на зернистость изображения. Визуальные шумы становится наиболее заметным в темноте, при уровне яркости ниже среднего, а также при просмотре контента с серыми или приглушенными цветами. Некоторые сообщают, что картинку можно сравнить со снимком при высоких настройках ISO. При этом проблема наблюдается и у 11-дюймовых, и у 13-дюймовых моделей.Иногда причиной «зерна» могут быть особенности OLED-дисплеев. Поскольку субпиксели имеют разную форму, размер и яркость при низкой освещенности однородные цвета искажаются подобным искажением. Однако наличие брака панелей на данный момент также нельзя исключать.Пока Apple не прокомментировали ситуацию.