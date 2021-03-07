





Жительнице Ванкувера Фатемэ Годси вернули iPhone 11, который она уронила в озеро примерно полгода назад. Как ни удивительно, он почти не пострадал и сохранил работоспособность.Фатемэ Годси уронила свой айфон в переделанное под аквапарк озеро Харрисон в городе Чилливак в сентябре 2020 года. Перед этим она успела сделать несколько селфи. Сотрудники аквапарка отказались искать айфон, девушка расстроилась, но смирилась с потерей и купила новый смартфон. Недавно Годси получила сообщение о том, что её айфон найден. Она приняла это за шутку от друзей, но вскоре с ней связался мужчина и вернул потерю.Нашедшим айфон Годси оказался дайвер Клейтон Хелкенберг. С началом пандемии коронавируса в 2020 году он увлёкся поиском вещей, которые роняют в воду посетители аквапарка в озере Харрисон и публикует на YouTube ролики, показывая свою добычу. За год он нашёл две камеры GoPro, 26 смартфонов и около сотни пар очков. Чаще всего ему не удаётся установить обладателей вещей, поэтому он оставляет находки себе или выбрасывает, если они непригодны к использованию.В случае с айфоном Годси оказалось иначе. Харрисон вытащил из него SIM-карту, позвонил одному из контактов, чтобы выяснить, кому принадлежит этот номер, и вернул смартфон. Микрофон и динамики вышли из строя, а всё остальное работало, даже аккумулятор не разрядился — в нём осталось 96% заряда.Хелкенберг отмечает, что обычно он кладёт найденные смартфоны не несколько дней в пакет с силикагелем, чтобы вытянуть влагу из корпуса, но айфон Годси включился сразу же, такая процедура не потребовалась.