iOS

По работе и в повседневных задачах приходится делать довольно много различных скриншотов. Всё это очень быстро засоряет соответствующую папку в стандартной галерее iOS «Фото». В этой заметке расскажем про быструю команду, которая поможет буквально в несколько кликов удалить все снимки экрана.

Как удалить скриншоты на iPhone с помощью быстрых команд
  • Перейдите в «Настройки» > «Быстрые команды» и активируйте опцию «Ненадежные команды».
Быстрые команды
  • Скачайте команду для удаления скриншотов отсюда.
  • После скачивания и установки она появится в списке ваших команд.
Быстрые команды
  • Запускать её можно оттуда, но удобнее для неё сделать соответствующую иконку на домашний экран.
Быстрые команды
  • Для этого нажмите три точки справа от названия команды, выберите нужный значок, добавьте описание, если стандартное не устраивает, а затем нажмите «Добавить на экран "Домой"».
Как работает команда
  • Запустите её с помощью созданной иконки.
  • Откроется окно со всеми скриншотами, отметьте скриншоты для удаления и нажмите «Готово».
Быстрые команды
  • Будет предложено сохранить выбранные изображения перед удалением. В зависимости от ситуации выберите да или нет, после этого выбранные скрины будут удалены.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

У Apple получилось: iPhone 12 смог поднять с колен рынок смартфонов У Apple получилось: iPhone 12 смог поднять с колен рынок смартфонов

iPhone с дыркой, складной iPhone и кое-что ещё. Большая подборка слухов iPhone с дыркой, складной iPhone и кое-что ещё. Большая подборка слухов

Новости Apple Arcade: обновления и новинка Farm IT Новости Apple Arcade: обновления и новинка Farm IT