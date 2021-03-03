Перейдите в «Настройки» > «Быстрые команды» и активируйте опцию «Ненадежные команды».

Скачайте команду для удаления скриншотов отсюда.

После скачивания и установки она появится в списке ваших команд.

Запускать её можно оттуда, но удобнее для неё сделать соответствующую иконку на домашний экран.

Для этого нажмите три точки справа от названия команды, выберите нужный значок, добавьте описание, если стандартное не устраивает, а затем нажмите «Добавить на экран "Домой"».

Запустите её с помощью созданной иконки.

Откроется окно со всеми скриншотами, отметьте скриншоты для удаления и нажмите «Готово».

Будет предложено сохранить выбранные изображения перед удалением. В зависимости от ситуации выберите да или нет, после этого выбранные скрины будут удалены.







По работе и в повседневных задачах приходится делать довольно много различных скриншотов. Всё это очень быстро засоряет соответствующую папку в стандартной галерее iOS «Фото». В этой заметке расскажем про быструю команду, которая поможет буквально в несколько кликов удалить все снимки экрана.