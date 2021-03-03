По работе и в повседневных задачах приходится делать довольно много различных скриншотов. Всё это очень быстро засоряет соответствующую папку в стандартной галерее iOS «Фото». В этой заметке расскажем про быструю команду, которая поможет буквально в несколько кликов удалить все снимки экрана.
Как удалить скриншоты на iPhone с помощью быстрых команд
- Перейдите в «Настройки» > «Быстрые команды» и активируйте опцию «Ненадежные команды».
- Скачайте команду для удаления скриншотов отсюда.
- После скачивания и установки она появится в списке ваших команд.
- Запускать её можно оттуда, но удобнее для неё сделать соответствующую иконку на домашний экран.
- Для этого нажмите три точки справа от названия команды, выберите нужный значок, добавьте описание, если стандартное не устраивает, а затем нажмите «Добавить на экран "Домой"».
- Запустите её с помощью созданной иконки.
- Откроется окно со всеми скриншотами, отметьте скриншоты для удаления и нажмите «Готово».
- Будет предложено сохранить выбранные изображения перед удалением. В зависимости от ситуации выберите да или нет, после этого выбранные скрины будут удалены.
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-Зайти в Альбомы
-Найти «Типы медиафайлов»
-Выбрать «Снимки экрана»
-И там выбрать все для удаления.
P.S.: А Командами я что-то совсем редко пользуюсь. Стандартного функционала системы пока хватает)