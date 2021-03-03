





Появилось изображение предполагаемого Apple Pencil третьего поколения. Фотографию опубликовал сайт MacRumors со ссылкой на инсайдера.Судя по снимку, гаджет сохранит прежний дизайн очень похожий на устройство второго поколения с возможностью зарядки от тыльной стороны iPad. Если верить утечке, обновленный Apple Pencil получит глянцевую поверхность, напоминающую материал AirPods первого поколения. У пера актуальной версии используется белый матовый пластик.Еще одно заметное отличие — наконечник. У Apple Pencil первого и второго поколений используются небольшие и сменные рабочие элементы. На фотографии из утечки изображен увеличенный наконечник с удлиненной секцией. Пока непонятно, на что намекает такое решение, вероятно, оно свидетельствует о внутренних конструктивных изменениях.Также стоит отметить, что изменения в конструкции наконечника могут сигнализировать о грядущем обновлении функциональности. В июле прошлого года купертиновцы запатентовали Apple Pencil с возможностью копирования цвета из реального мира при помощи специального датчика. Очевидно, что компания заинтересована в расширении возможностей этого устройства. Можно сделать вывод, что обновления Apple Pencil будут в первую очередь сосредоточены на внутренней части аксессуара, а не на каких-либо существенных изменениях внешнего дизайна.