





Аналитическое агентство Digitimes Research сообщает, что благодаря высоким продажам линейки iPhone 12 мировые поставки смартфонов в первом квартале этого года вырастут на 50%, до 340 млн штук. И это при том, что несколько последних лет рынок смартфонов стагнировал.По прогнозу Digitimes, суммарные поставки iPhone в этом квартале превысят 60 млн штук, а в предыдущем составили 90 миллионов. Все это выводит Apple в лидеры по продажам смартфонов за эти два квартала — компания смогла реализовать на 38% больше iPhone, чем за этот же период прошлого года.Ожидается, что Apple даже сможет обогнать прошлого лидера в лице Samsung: корейский гигант за 6 месяцев поставит от 120 до 130 миллионов смартфонов. На третьем месте расположится Xiaomi с 90 миллионами поставленных смартфонов — рост на 80% в сравнении с предыдущим годом.Суммарные поставки смартфонов в этом году составят около 1.4 млрд штук, прогнозирует Digitimes Research. Это на 10-13% больше, чем годом ранее. Из них поддержкой 5G будут обладать 600 миллионов телефонов.