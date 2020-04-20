Поставщик многочисленных утечек Джон Прозер опубликовал в своем Твиттере схематичное изображение iPhone 12 Pro, на котором видна уменьшенная выемка. Несмотря на то, что Джон довольно точно предсказал выход недавних продуктов Apple, к этой информации стоит отнестись с определенной долей скепсиса.
Судя по изображению, различия в размерах не существенны, тем не менее заметны. Apple использует вырез в экране начиная с iPhone X, который выше в 2017 году. С тех пор фанаты компании практически каждый год просят уменьшить его размер.
Если верить схематичному изображению, для уменьшения размера выреза Apple сместила динамик к краю рамки, чтобы освободить место для датчиков Face ID. Новый дизайн очень похож на прототип iPhone 11 Pro, который тестировался в начале 2019 года. Это может означать, что купертиновцы, возможно, уже работают над этой технологией.
Here you go, internet. 😏 pic.twitter.com/REfSw28KSX— Jon Prosser (@jon_prosser) April 20, 2020
Судя по изображению, различия в размерах не существенны, тем не менее заметны. Apple использует вырез в экране начиная с iPhone X, который выше в 2017 году. С тех пор фанаты компании практически каждый год просят уменьшить его размер.
Если верить схематичному изображению, для уменьшения размера выреза Apple сместила динамик к краю рамки, чтобы освободить место для датчиков Face ID. Новый дизайн очень похож на прототип iPhone 11 Pro, который тестировался в начале 2019 года. Это может означать, что купертиновцы, возможно, уже работают над этой технологией.
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