



Анонимный инсайдер с ником L0vetodream рассказал о нескольких новинках, которые готовит к выпуску компания Apple. В их числе геймпад для игрового сервиса Apple Arcade, совместимый с различными устройствами, включая iPhone, iPad, Mac и Apple TV.



L0vetodream утверждает, что в ближайшие месяцы Apple выпустит:





iPad Air с экраном на базе матрицы Mini-LED и сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран

MacBook с экраном 12 дюймов и процессором на базе ядер ARM

Геомаячок AirTag

HomePod Lite (упрощенная версия смарт-колонки HomePod)

4 новых смартфона из линейки iPhone 12

Накладные наушники AirPods X

В 2021 году Apple выпустит очередной недорогой смартфон — iPhone SE Plus. Он получит 5,5-дюймовый экран, процессор A13 Bionic и сканер отпечатков пальцев Touch ID. Установить в него новый процессор A14 не получится из-за задержки в его разработке и производстве.L0vetodream также утверждает, что Apple планирует полностью отказаться от всех портов в смартфонах, и с этой целью будет задействован чип U1, который в настоящее время используется для точного определения местоположения устройств при обмене данными. Тот же самый чип, например, сможет определять, что сверху на смартфоне лежат часы Apple Watch или зарядный чехол от наушников AirPods, и будет запускать на них обратную беспроводную зарядку. Наверняка лишь одной этой возможностью его функции не ограничатся. Apple уже начала избавляться от необходимости проводного подключения. Например, восстанавливать прошивку на iPhone с Mac теперь можно через Wi-Fi.Ранее L0vetodream корректно предсказал выпуск нескольких продуктов Apple. Например, он сообщил о том, что в середине апреля компания представит новую модель iPhone SE в трёх цветовых решениях.





