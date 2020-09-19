iPad и Apple Watch текущего поколения стабильно сложно отличить от предшественника. Дизайн, нейминг — это редко меняется.

AiPad Air 4-го поколения бесспорно лучше, чем iPad Air 3-го поколения. Дизайн, производительность, разъем, совместимые аксессуары — по всем параметрам он на другом уровне.

Разбираем, как обстоят дела с ними и другими устройствами. И стоит ли покупать последнее поколение, или можно сэкономить и взять предшественника.

iPad Air 4-го поколения vs iPad Air 3-го поколения

Цена iPad Air 4-го поколения: от 55 900 руб.

Цена iPad Air 3-го поколения: от 42 990 руб.

Дизайн. Внешне изменения радикальные. iPad Air 4-го поколения получил новый, трендовый дизайн как у iPad Pro. Экран с тонкой рамкой, передняя панель с увеличенным процентом полезной площади, тыльная камера выпирает. Цветов пять: зеленый, серебристый, розовый, серый космос и голубое небо.

Важное отличие — расположение сканера отпечатка пальца. Он находится на боковой грани, а не передней панели, чтобы спереди было больше полезной площади.

Прошлогодний Air предлагал классический дизайн: кнопку Домой, совмещенную со сканером отпечатка пальца, широкую рамку, не выпирающую тыльную камеру. Предлагаются три цвета корпуса: серебристый, серый космос и золотой.

Размеры устройств:

iPad Air 4-го поколения: диагональ 10,9 дюйма, размеры 247,6 х 178,5 х 6,1 мм, вес 458 г.

iPad Air 3-го поколения: диагональ 10,5 дюйма, размеры 250 х 174 х 6.1 мм, вес 456 г.

Экран. iPad Air 4-го поколения предлагает диагональ 10,9 дюйма, разрешение 2360x1640 точек, плотность пикселей — 264 ppi, True Tone, Multi-Touch. У iPad Air 3-го поколения диагональ экрана 10,5, разрешение 2224х1668 точек, плотность пикселей — 264 ppi, True Tone, Multi-Touch.

Производительность. iPad Air 4-го поколения получил ныне самый совершенный чип компании A14 Bionic. Точных показателей производительности в сети нет. По словам Apple, он обеспечит прирост скорости процессора на 40% и ускорит графическую систему на 30%.

iPad Air 3-го поколения работал на процессоре A12 Bionic. Такой же стоит в iPhone XS, XS Max и XR. Он заметно слабее A14, но с ним устройства до сих пор работают без ограничений. Единственное — технический потенциал значительно ниже.

Камеры. iPad Air 4-го поколения получил тыльную камеру с разрешением 12 Мп и диафрагмой ƒ/1,8. Разрешение фронтальной — 7 Мп. У iPad Air 3-го поколения основная камера на 8 Мп, диафрагма ƒ/2,4. Разрешение фронтальной камеры — 7 Мп.

iPad Air 4-го поколения также поддерживает Apple Pencil 2-го поколения. Суть стилуса — в возможности рисовать с плавными тональными переходами. Кисти можно менять прямо в процессе работы. Отличаются и методы зарядки. 1-е поколение нужно подключать через Lightning, а второе «клеится» магнитом на корпус планшета. Поддерживаемые клавиатуры: Magic Keyboard и Smart Keyboard Folio.

iPad Air 3-го поколения совместим с Apple Pencil 1-го поколения. Он позволяет рисовать, но тональные переходы будут менее точными. Поддерживаемая клавиатура — Smart Keyboard.

iPad 8-го поколения vs. iPad 7-го поколения

Цена iPad 8-го поколения: от 29 990 руб.

Цена iPad 7-го поколения: от 27 290 руб.

Дизайн. Внешне отличий нет. Apple сохранила классический корпус айпэда, обновив лишь начинку. Сохранился и разъем Lightning.

Размер корпусов обоих устройств — 250.6 x 174.1 x 7.5 мм. варианты цветов одинаковые: серебристый, серый космос и золотой. Есть незначительные различия в весе — iPad 8-го поколения весит 490 г, 7-го — 483 г, на 7 граммов меньше.

Экран. Без изменений. Дисплей Retina с диагональю 10,2 дюйма, разрешением 2160 × 1620 пикселей и плотностью 264 пикселя на дюйм.

Производительность. В iPad 8-го поколения стоит процессор A12 Bionic, которым оснащали iPhone XS, XS Max и XR. Мощный, работает без ограничений, но технический потенциал невысокий. Еще ниже он у 7-го поколения. Тут стоит чип A10 Fusion.

Камеры. Без изменений. Основная камера 8 Мпикс, ƒ/2.4, фронтальная — 5 Мпикс.

Аксессуары. Поддерживаются стилус Pencil 1‑го поколения и клавиатура Smart Keyboard.

Apple Watch Series 6 vs Apple Watch Series 5

Цена Apple Watch Series 6: от 36 990 руб.

Цена Apple Watch Series 5: от 31 990 руб.

Дизайн. Внешне отличий нет. Те же две версии на 40 или 44 миллиметра, тот же прямоугольный экран, та же коронка Digital Crown с 3D-Touch. Впервые появились красная и синяя расцветки корпуса.

Производительность. S6, который, по заявлениям разработчиков, на 20% быстрее процессора Series 5. Накопитель в устройстве не изменился, он имеет все тот же объем 32 Гб. Слегка прокачали Wi-Fi, часы получили поддержку сетей 5 ГГц.

Возможности. Watch Series 6 предлагают новую возможность — определение уровня кислорода в крови. В остальном набор возможностей не отличается от Watch Series 5. Предшественники предлагают замер ЭКГ и распознавание падения.

Аксессуары. Еще одной представленной на презентации новинкой стал монобраслет. Цельный ремешок без застежки будет выпускаться в нескольких размерах, чтобы уверенно держаться на запястье каждого пользователя. Монобраслет может быть выполнен из эластомера. Доступны семь вариантов расцветки: черный, белый, Product RED, имбирный, зеленый, темный ультрамарин и розовый цитрус. Цена такого аксессуара составит 3900 рублей.





