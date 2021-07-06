В сентябре этого года Apple по традиции выпустит новые модели смартфонов. По всей видимости, некоторые производители аксессуаров уже получили чертежи, по которым они смогут подготовить чехлы для новинок, и благодаря этому уже можно сравнить не выпущенные устройства с существующими.



В китайской соцсети Weibo появились фотографии, на которых чехол, созданный для iPhone 13 Pro, надет на iPhone 12 Pro. В целом габариты этих устройств полностью совпадают или незначительно отличаются, но один момент явно бросается в глаза.







Вырез для камеры в чехле для iPhone 13 Pro гораздо больше камеры, установленной в iPhone 12 Pro. Это явно свидетельствует о том, что компания Apple установит в новый смартфон камеру с более крупными объективами, а увеличение сенсоров должно благоприятным образом сказаться на качестве съёмки фотографий и видео. По слухам, iPhone 13 Pro получит систему оптической стабилизации, как у прошлогоднего iPhone 12 Pro Max — этим в том числе может объясняться то, что под камеру будет выделено заметно больше площади, чем раньше.







