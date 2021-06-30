Исходный код

Создатель WWW Тим Бернерс-Ли продал на аукционе Sotheby’s NFT-лот с исходным кодом интернета и набором дополнительных файлов, в которых наглядно объясняется ценность этого товара. Сумма сделки составила 5,43 миллиона долларов США.

Торги проходили с 23 по 30 июня и начались с 1000 долларов. Последние полтора часа были особенно горячими — цена лота выросла на миллион долларов США и в итоге составила 5 434 500 долларов.

NFT-товар продан с подтверждением его подлинности и права собственности. Помимо файла с исходным кодом интернета, покупатель получил файлы для просмотра этого кода, получасовую анимированную визуализацию кода и цифровой плакат со всеми строками кода. Все файлы запакованы в tar-архиве с оригинальными отметками о времени создания. Обладатель лота получит наглядное представление о том, с чего начиналось создание интернета. В исходном коде использованы первые версии HTML, HTTP и URL.

Тим Бернерс-Ли собирается потратить вырученные деньги на благотворительность в фондах, которые он поддерживает вместе со своей женой Розмари Лейт.


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