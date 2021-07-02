24 июня 2021 года Microsoft представила свою новую операционную систему — Windows 11. Несмотря на то, что ранняя бета-сборка утекла в сеть задолго до официальной презентации, немало нововведений и подробностей продолжают выясняться. И одна из них — компания избавилась от «синего экрана смерти» (BSOD).
Но это не значит, что Windows 11 не будет «выпадать в ошибку» ни при каких обстоятельствах. «Экран смерти» в системе остался, но теперь он черный. Это первое серьезное нововведение в BSOD с 2016 года — тогда Microsoft добавила QR-код на «экран смерти», который ведет на соответствующую страницу поддержки Windows. Кстати, грустный смайлик был внедрен вместе с Windows 8 в 2012-м.
Сам режим BSOD появился очень давно — аж в Windows 3.0. Тогда он предлагал специалисту возможность диагностирования неисправности оборудования и памяти устройства. BSOD — это, по сути, внутренняя ошибка ядра Windows, и обычно она включает в себя дамп, который способен помочь администратору проанализировать причины сбоя.
Помимо черного цвета, «экран смерти» остался без изменений. Похоже, что Microsoft хочет коренным образом избавиться от старого дизайна везде и во всём. К слову, в этом отношении компании еще предстоит потрудиться — Windows 11 изобилует различными «древностями» и следами из прошлого.
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Используйте сочетание клавиш Windows + R для открытия утилиты «Выполнить» и введите в поле запуска «regedit.exe», после чего нажмите «OK». Или найдите через поиск «Редактор реестра».
Перейдите по следующему пути:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StuckRects3.
Найдите параметр типа REG_BINARY под названием «Settings».
Дважды нажмите на него — откроется окно изменения двоичного параметра.
В столбце FE для параметра 00000008 (второй по списку) установите значение 01 — поместите на него курсор, удалите текущее значение и пропишите нужные цифры. По умолчанию он должен быть установлен на 03.
Нажмите «OK» и перезапустите «Проводник» через «Диспетчер задач».
01- вверх, 02 — влево, 00 — вправо. 03 — по умолчанию внизу.
Но будьте аккуратны с темами оформления может глючить explorer.exe