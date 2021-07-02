Windows


24 июня 2021 года Microsoft представила свою новую операционную систему — Windows 11. Несмотря на то, что ранняя бета-сборка утекла в сеть задолго до официальной презентации, немало нововведений и подробностей продолжают выясняться. И одна из них — компания избавилась от «синего экрана смерти» (BSOD).

Но это не значит, что Windows 11 не будет «выпадать в ошибку» ни при каких обстоятельствах. «Экран смерти» в системе остался, но теперь он черный. Это первое серьезное нововведение в BSOD с 2016 года — тогда Microsoft добавила QR-код на «экран смерти», который ведет на соответствующую страницу поддержки Windows. Кстати, грустный смайлик был внедрен вместе с Windows 8 в 2012-м. 

Windows 11

Сам режим BSOD появился очень давно — аж в Windows 3.0. Тогда он предлагал специалисту возможность диагностирования неисправности оборудования и памяти устройства. BSOD — это, по сути, внутренняя ошибка ядра Windows, и обычно она включает в себя дамп, который способен помочь администратору проанализировать причины сбоя.

Помимо черного цвета, «экран смерти» остался без изменений. Похоже, что Microsoft хочет коренным образом избавиться от старого дизайна везде и во всём. К слову, в этом отношении компании еще предстоит потрудиться — Windows 11 изобилует различными «древностями» и следами из прошлого. 



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Источник:

The Verge The Verge

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