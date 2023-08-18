Стала известна мощность зарядки iPhone 15
Александр Кузнецов —
По данным 9to5Mac, компания Apple увеличит мощность зарядки в линейке iPhone 15. Эти устройства смогут заряжаться с мощностью до 35 Вт, тогда как у iPhone 14 Pro и 14 Pro Max 27-ваттная зарядка, а у младших моделей и того меньше — 20 Вт.
Android-смартфоны заряжаются от куда более мощных адаптеров. Для устройств среднего уровня вполне привычны 67-ваттные адаптеры, а более крутые аппараты поддерживают более 100 Вт (например, у Realme GT 3 — 240 Вт).
Не исключено, что, как и в случае с линейкой iPhone 14, максимальная скорость зарядки будет только у дорогих моделей (iPhone 15 Pro и 15 Pro Max). Кроме того, по слухам, Apple переведёт смартфоны на использование порта USB Type-C, но заряжать их с высокой скоростью можно будет только через сертифицированные кабели, а для остальных кабелей мощность будет искусственно занижаться специальным чипом.
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