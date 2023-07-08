iPhone 15 Pro лишится стального корпуса. Но что Apple предложит взамен?

Фархад
iPhone 15 Pro
Рендер: Константин Миленин

Портал MacRumors совместно с инсайдером под ником Unknownz21 поделились информацией о том, что будущие флагманские модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получат титановый корпус и уникальную тёмно-синюю расцветку с серым оттенком.

В отличие от глянцевой хирургической стали, которую Apple использует с момента выхода iPhone X, новые титановые грани будут матовыми, как в Apple Watch Ultra. По данным инсайдера, уникальный цвет будет похож на тот синий, который мы видели в моделях iPhone 12 Pro, но он будет уходить в тёмно-серый оттенок, как Sierra Blue в iPhone 13 Pro.

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Рендер: Константин Миленин

Помимо синей расцветки, новые смартфоны также выйдут в классическом серебристом, космическом чёрном и титаново-сером оттенках, причем последний цвет будет чем-то средним между фирменными Space Gray и Silver.

Ранее несколько источников говорили о том, что эксклюзивным цветом ‌iPhone 15 Pro станет бургунди. Однако Unknownz21 утверждает, что компания больше этот цвет не рассматривает.

Ожидается, что Apple представит новый модельный ряд iPhone 15 в сентябре.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

–279
Danil K
Стального?
час назад в 16:03
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