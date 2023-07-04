iPhone 15 станут рекордсменами по времени автономной работы

Сотрудник завода Foxconn, связанный с производством смартфонов Apple, рассказал китайскому медиа ITHome, что модельный ряд iPhone 15 получит аккумуляторы значительно большей емкости, чем используются в серии iPhone 14.В частности, информатор указал, что батарея iPhone 15 вырастет на 18%, iPhone 15 Plus и iPhone 15 Pro — на 14%, а iPhone 15 Pro Max — на 12%. Точные показатели ёмкости аккумуляторов выглядят следующим образом:Если верить утечке, то смартфоны также должны стать толще. В целом это совпадает с предыдущими инсайдами относительно iPhone 2023 года. С повышением энергоэффективности процессоров A16 и A17 Bionic, серия iPhone 15 сможет похвастаться самым продолжительным временем автономной работы среди всех когда-либо вышедших смартфонов бренда.Помимо этого, ITHome сообщает, что модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получат минимум 256 ГБ встроенной памяти. Версий на 128 ГБ больше не будет. Это также станет одним из весомых отличий между базовыми моделями и прошками.Ожидается, что Apple представит серию iPhone 15 в сентябре.