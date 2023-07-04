iPhone 15 станут рекордсменами по времени автономной работы

Фархад
export96844133-7F2E-475B-997D-6A7F166C09F9 копия.jpg
Рендер: Константин Миленин

Сотрудник завода Foxconn, связанный с производством смартфонов Apple, рассказал китайскому медиа ITHome, что модельный ряд iPhone 15 получит аккумуляторы значительно большей емкости, чем используются в серии iPhone 14.

В частности, информатор указал, что батарея iPhone 15 вырастет на 18%, iPhone 15 Plus и iPhone 15 Pro — на 14%, а iPhone 15 Pro Max — на 12%. Точные показатели ёмкости аккумуляторов выглядят следующим образом:

alporsche 2023-07-04 в 18.50.12.jpg

Если верить утечке, то смартфоны также должны стать толще. В целом это совпадает с предыдущими инсайдами относительно iPhone 2023 года. С повышением энергоэффективности процессоров A16 и A17 Bionic, серия iPhone 15 сможет похвастаться самым продолжительным временем автономной работы среди всех когда-либо вышедших смартфонов бренда.

Помимо этого, ITHome сообщает, что модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получат минимум 256 ГБ встроенной памяти. Версий на 128 ГБ больше не будет. Это также станет одним из весомых отличий между базовыми моделями и прошками.

Ожидается, что Apple представит серию iPhone 15 в сентябре.
9
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Раскрыт новый цвет iPhone 15. Его никто не захочет брать
iPhone 15 Pro избавится от главного недостатка современных смартфонов
iOS 17 защитит вас от обнажёнки, назойливых родственников и внезапного приступа

Рекомендации

Рекомендации

Мошенники научились красть деньги с карты, даже не зная её номер, и это не шутка
ChatGPT вывел просмотр YouTube на новый уровень. Попробовать может каждый
У таксистов появилось взломанное приложение «Яндекс Такси». Что оно умеет?
Wildberries отказался от удобного способа оплаты

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+41
arnikrock
Мечтать не вредно, иногда мечты сбываются.
час назад в 22:24
#