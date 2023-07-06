5 причин выбрать iPhone 15 Pro и даже не смотреть на базовую модель

Олег

Фото: Foundry

Фото: Foundry

Грядущей осенью все фанаты Apple ждут презентацию, на которой будут показаны смартфоны линейки iPhone 15. Об устройствах уже сейчас традиционно много утечек и инсайдов, поэтому сложить о новинках предварительное мнение не составляет труда.

В MacWorld собрали шесть причин выбрать модель из Pro-линейки — iPhone 15 Pro либо iPhone 15 Pro Max, и не распыляться на базовые iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Вот они:

  • Процессор. С недавнего времени базовые модели без приставки Pro оснащаются прошлогодними чипами. Это значит, что iPhone 15 в лучшем случае дотянет до iPhone 14 Pro по производительности, тогда как iPhone 15 Pro получит самый новый чип Apple A17, изготовленный по 3 нм-техпроцессу и, как следствие, более энергоэффективный.
  • Корпус. Согласно инсайдам, в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будет титановая рамка, которая существенно легче нержавеющей стали. При этом базовые iPhone 15 не получат титановый корпус.
  • Телеобъектив. По слухам, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будет иметь телеобъектив разрешением 48 Мп и с перископической линзой. Разумеется, в iPhone 15 такую камеру никто не установит. А еще Pro-модели умеют снимать в ProRAW.
  • Кнопка вместо флажка. В iPhone 15 Pro Apple впервые за всю историю своих смартфонов избавится от бокового переключателя звуокового профиля. Вместо него появится многофункциональная кнопка, которую пользователь сможет кастомизировать. Судя по всему, в iPhone 15 и iPhone 15 Plus этого нововведения не будет.
  • USB-С. Инсайдеры неоднократно говорили, что Apple подчинится новому закону Евросоюза и сменит Lightning на USB-С в iPhone, но сделает это очень хитро. В iPhone 15 порт будет поддерживать лишь USB 2.0, а вот Pro-модели получат и USB 3.2, и даже Thunderbolt. К слову, остается вероятность, что Type-С в 2023 году и вовсе получат лишь Pro-модели.

А с какой модели вы будете переходить на iPhone 15 Pro? Поделитесь в комментариях. 

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Источник:
MacWolrd
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