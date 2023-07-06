iPhone 15 Pro Max угрожает стать самым дорогим айфоном в истории

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Компания Apple может поднять ценник на самую топовую модель будущей линейки iPhone 15. Об этом написали в MacRumors.



Согласно источнику, новыми подробностями поделился известный аналитик Джефф Пу, который имеет отношение к гонконгской инвестиционной компании. В своем новом отчете он утверждает, что Apple повысит розничную цену iPhone 15 Pro Max, при этом остальные модели могут остаться с прежними прайсами.



Сейчас iPhone 14 Pro Max стартует с отметки в 1099 долларов за базовую версию. Пу уверен, что iPhone 15 Pro Max будет стоить дороже нынешнего флагмана, и причина тому — перископический объектив, который сам по себе довольно дорог, и внедрять его сложнее, чем обычную линзу.



Если этот прогноз сбудется, то iPhone 15 Pro Max станет самым дорогим айфоном в истории Apple. При этом у других компаний уже несколько лет есть более дорогие флагманы — например, у Samsung.