iPhone 15 Pro Max угрожает стать самым дорогим айфоном в истории

Олег

Фото: Константин Миленин

Фото: Константин Миленин

Компания Apple может поднять ценник на самую топовую модель будущей линейки iPhone 15. Об этом написали в MacRumors.

Согласно источнику, новыми подробностями поделился известный аналитик Джефф Пу, который имеет отношение к гонконгской инвестиционной компании. В своем новом отчете он утверждает, что Apple повысит розничную цену iPhone 15 Pro Max, при этом остальные модели могут остаться с прежними прайсами.

Сейчас iPhone 14 Pro Max стартует с отметки в 1099 долларов за базовую версию. Пу уверен, что iPhone 15 Pro Max будет стоить дороже нынешнего флагмана, и причина тому — перископический объектив, который сам по себе довольно дорог, и внедрять его сложнее, чем обычную линзу.

Если этот прогноз сбудется, то iPhone 15 Pro Max станет самым дорогим айфоном в истории Apple. При этом у других компаний уже несколько лет есть более дорогие флагманы — например, у Samsung. 

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Источник:
MacRumors
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