iPhone 16 получит ещё одну кнопку. Угадайте, для чего она нужна

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На днях портал MacRumors раскрыл ключевые особенности дизайна будущих смартфонов серии iPhone 16, уделив особое внимание новой кнопке «захвата». Однако инсайдеры не указали назначение этого элемента управления. Теперь журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал, для чего она нужна.По словам Гурмана, модели iPhone 16 будут оснащены новой специальной кнопкой для съёмки видео. Конечно же само название кнопки «захвата» намекает на подобный сценарий, но впервые эту информации подтвердил надёжный источник.Кнопка захвата будет расположена на нижней части правого торца iPhone 16. Она заменит антенну mmWave в американских iPhone, а та переедет на левую грань. Сама кнопка будет сенсорной с тактильной обратной отдачей, а не механической, как все остальные кнопки. Ожидается, что кнопка «захвата» будет состоять из датчика, который сможет распознавать силу давления.Пока не ясно, для чего Apple нужна отдельная кнопка «захвата», если камеру можно запустить с экрана блокировки или нажатием на кнопку «действие» в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Скорее всего, компания представит серию iPhone 16 в сентябре 2024 года.