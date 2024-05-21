iPhone 16 Pro Max получит две новые камеры

Фархад
iPhone

В китайской соцсети Weibo появилась информация об одном из самых важных изменений в будущем суперфлагмане Apple — iPhone 16 Pro Max. Судя по всему, компания наконец-то оснастит топовый девайс двумя новыми камерами.

По словам инсайдера OvO Baby Sauce OvO, iPhone 16 Pro Max получил основную камеру с кастомным сенсором на базе Sony IMX903 с разрешением 48 Мп. Её дополнит новый сверхширокоугольный объектив на 48 Мп, который позволит захватывать больше света и получать более качественные фотографии при съёмке в режиме 0,5x в условиях низкой освещённости. Напомним, все текущие смартфоны Apple оборудованы ультрашириком на 12 Мп.

Младший iPhone 16 Pro сохранит тот же сенсор Sony IMX803 на 48 Мп, что и в текущих моделях iPhone 15 Pro, но при этом получит сверхширик на 48 Мп.

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Стоит отметить, что и другие инсайдеры ранее говорили об улучшениях камер в iPhone 16 Pro Max. Новый сенсор в значительной степени прокачает съёмку на смартфон, благодаря многоуровневой конструкции, 14-битному аналого-цифровой преобразователю и цифровой технологии регулировки усиления динамического диапазона и контроля шума (DCG).

Единственный минус — обновление телевика с 12 Мп на 48 Мп произойдёт только в 2025 году с выходом iPhone 17 Pro.

Ожидается, что Apple представит серию iPhone 16 в середине сентября.
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Источник:
MacRumors
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