Apple придумала, как выкрутить автономность в iPhone 16 Pro Max на максимум

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Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился инсайдом относительно аккумуляторов в будущем суперфлагмане Apple iPhone 16 Pro Max. По его словам, девайс получит батареи с повышенной плотностью ячеек, что обеспечит более длительное время автономной работы.Куо отметил, что плотность энергии (Втч/кг) в аккумуляторных ячейках iPhone 16 Pro Max увеличится, но сами батареи сохранят текущий размер или станут меньше. Для избежания перегрева аккумулятора, Apple впервые использует корпус из нержавеющей стали в качестве теплового решения.Стоит отметить, что нержавеющая сталь не так эффективно рассеивает тепло, как алюминий, но она более прочна и менее подвержена коррозии. Вместе с тем такие батареи в металлических корпусах будет проще извлекать из смартфонов, что поможет Apple в будущем соблюдать требования Европейского Союза.Ожидается, что Apple представит серию iPhone 16 в середине сентября.