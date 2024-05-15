В iOS 18 можно будет запускать приложения голосом, причём без участия Siri

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Одной из самых интересных функций iOS 18, которую Apple анонсировала сегодня станет возможность запуска приложений или других действий голосом. При этом общесистемные триггеры будут срабатывать без обращения к Siri.С помощью улучшенных голосовых команд пользователи iPhone и iPad смогут назначать собственные команды с учётом произношения, понятного Siri, для выполнения сложных задач. Как видно на изображениях выше, фраза «Кольца» автоматически запускает приложение «Фитнес» и отображает кольца активности.В целом это очень интересное нововведение, которое позволит голосом активировать режимы «Не беспокоить», режим низкого энергопотребления или выключать мобильный интернет. С другой стороны, в системе увеличится количество случайных срабатываний при произнесении слов-триггеров.Теперь осталось дождаться 10 июня, чтобы узнать, чем ещё удивит нас Apple.