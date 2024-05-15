В iOS 18 можно будет запускать приложения голосом, причём без участия Siri

Фархад
iOS 18

Одной из самых интересных функций iOS 18, которую Apple анонсировала сегодня станет возможность запуска приложений или других действий голосом. При этом общесистемные триггеры будут срабатывать без обращения к Siri.

С помощью улучшенных голосовых команд пользователи iPhone и iPad смогут назначать собственные команды с учётом произношения, понятного Siri, для выполнения сложных задач. Как видно на изображениях выше, фраза «Кольца» автоматически запускает приложение «Фитнес» и отображает кольца активности.

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В целом это очень интересное нововведение, которое позволит голосом активировать режимы «Не беспокоить», режим низкого энергопотребления или выключать мобильный интернет. С другой стороны, в системе увеличится количество случайных срабатываний при произнесении слов-триггеров. 

Теперь осталось дождаться 10 июня, чтобы узнать, чем ещё удивит нас Apple.
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Источник:
9to5Mac
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