Samsung элегантно усмехнулась над последним провалом Apple

Артем
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Корейцы сняли гуманный ответ на разрушительный ролик с гидравлическим прессом. 

Во время презентации Let Loose, Apple «раздавила» предметы искусства под прессом, что олицетворяло объединение современных развлечений и инструментов творчества в новом iPad Pro. Многие деятели культуры осудили столь деструктивный подход к сюжету рекламы, за что компании даже пришлось извиниться. Samsung, как один из прямых конкурентов, не смогли обойти это событие стороной и сняли ответный ролик с участием злополучной техники. 



В нем девушка проходит среди обломков инструментов, оставшихся после Apple. Она видит измазанный в краске пресс, садится на него и начинает играть на гитаре красивую и спокойную мелодию. В качестве нотной тетради на пюпитре установлен планшет Galaxy Tab S9.
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Источник:
YouTube
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Комментарии

SithV
+1689
SithV
а стало быть для реквизита они за кадром сами побили и поломали кучу техники и инструментов…))))
час назад в 17:36
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