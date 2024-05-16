Samsung элегантно усмехнулась над последним провалом Apple
Артем Фунтиков —
Корейцы сняли гуманный ответ на разрушительный ролик с гидравлическим прессом.
Во время презентации Let Loose, Apple «раздавила» предметы искусства под прессом, что олицетворяло объединение современных развлечений и инструментов творчества в новом iPad Pro. Многие деятели культуры осудили столь деструктивный подход к сюжету рекламы, за что компании даже пришлось извиниться. Samsung, как один из прямых конкурентов, не смогли обойти это событие стороной и сняли ответный ролик с участием злополучной техники.
В нем девушка проходит среди обломков инструментов, оставшихся после Apple. Она видит измазанный в краске пресс, садится на него и начинает играть на гитаре красивую и спокойную мелодию. В качестве нотной тетради на пюпитре установлен планшет Galaxy Tab S9.
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