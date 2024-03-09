iPhone 16 Pro показали на чертежах со всех сторон

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Портал 91mobiles поделился эксклюзивными CAD-рендерами будущего флагмана Apple iPhone 16 Pro, которые раскрывают некоторые интересные особенности дизайна новинки.Мы видим, что блок камер и основные элементы устройства сохранят свой дизайн, но на правом торце появилась дополнительная клавиша. Судя по всему, это и есть предполагаемая кнопка «Захвата», которая будет отвечать за управление камерой. Обратите внимание, что кнопка «Действия» также станет чуть больше, чем в iPhone 15 Pro.Сам смартфон также получит более крупные габариты (149,6×71,4×8,4 мм против 146,6x70,6x8,25 мм). Скорее всего, это будет обусловлено переходом на экраны большего размера. Вдобавок увеличение размеров позволит разместить в корпусе младшей модели и телеобъектив с тетрапризмой.Ожидается, что iPhone 16 Pro получит 6,3-дюймовый дисплей, новый чип A18 Pro, перископ с 5-кратным оптическим зумом и увеличенный аккумулятор. Презентация новых смартфонов Apple может состояться в сентябре 2024 года.