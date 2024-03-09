iPhone 16 Pro показали на чертежах со всех сторон

Фархад
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Портал 91mobiles поделился эксклюзивными CAD-рендерами будущего флагмана Apple iPhone 16 Pro, которые раскрывают некоторые интересные особенности дизайна новинки.

Мы видим, что блок камер и основные элементы устройства сохранят свой дизайн, но на правом торце появилась дополнительная клавиша. Судя по всему, это и есть предполагаемая кнопка «Захвата», которая будет отвечать за управление камерой. Обратите внимание, что кнопка «Действия» также станет чуть больше, чем в iPhone 15 Pro.

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Сам смартфон также получит более крупные габариты (149,6×71,4×8,4 мм против 146,6x70,6x8,25 мм). Скорее всего, это будет обусловлено переходом на экраны большего размера. Вдобавок увеличение размеров позволит разместить в корпусе младшей модели и телеобъектив с тетрапризмой.
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Ожидается, что iPhone 16 Pro получит 6,3-дюймовый дисплей, новый чип A18 Pro, перископ с 5-кратным оптическим зумом и увеличенный аккумулятор. Презентация новых смартфонов Apple может состояться в сентябре 2024 года.

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Источник:
91mobiles
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Комментарии

+58
denisba
Да уж жесть, как было хорошо в Iphone 4s ничего не выпирало. Все таки Стив Джобс был гением, при нем были лучшие Iphone..
Сегодня в 11:39
#
Hello!
+668
Hello! denisba
При нем, таких камер не было.
Сегодня в 12:59
#
+634
pincher denisba
Полностью поддерживаю! Больше всего бесят выпирающие камеры… и нет бы что б улучшить батарею так они камеру из раза в раз улучшают
Сегодня в 13:56
#
–662
Stylus pincher
да вам лечиться надо. Вообще пофигу, выпирает там что-то или нет. Понимаю ещё, если бы выпирало как у зеркальной камеры, но на телефоне это почти не заметно.
Сегодня в 15:23
#
Hello!
+668
Hello! pincher
Какую вы хотите батарею, что бы выровнять уровень с камерами? А теперь представьте какой это будет кирпич, ещё и вес грамм под 300, а то больше. Плюс чехол.
2 часа назад в 16:10
#
+634
pincher Hello!
Каждому свое… Никогда не носил чехол не на одном телефоне даже на кнопочных 🤔😎
35 минут назад
#
Hello!
+668
Hello! pincher
Та история, без чехлов.
32 минуты назад
#
zomb13
–31
zomb13 Esthet
У китайцев лучше получается чем у американских геев 🤣
Сегодня в 12:15
#
Esthet
+1856
Esthet zomb13
Причем тут геи? Айфоны и так индокитайской сборки, твои американские геи к сборке вообще отношения не имеют если не вкурсе
Сегодня в 12:18
#
Esthet
+1856
Esthet
Ну такое, я бы даже сказал очень такое💁🏻 но как обычно начнут поливать, а на выходе скажут огонь огненный🤗
Сегодня в 12:09
#
–40
номер Esthet
О том и речь. Будто никогда так не было и вот опять.
Сегодня в 13:02
#
zomb13
–31
zomb13
Больше дырок на экране🤣😂🤣
Андроиды избавляются 👍ate
Сегодня в 12:13
#
+4478
Gabriel
Spinner 16
2 часа назад в 16:51
#
–4
ZoV
😁
час назад в 17:06
#