MacBook Air M3 протестировали в топовых играх. Магия Apple в наличии?

Олег

Air 15


В сети появились результаты игровых тестов нового MacBook Air с M3. О них написали в WCCF Tech.

Подобные тесты могут быть интересны, поскольку именно в чипе Silicon M3 инженеры Apple уделили особое внимание производительности в графически нагруженных задачах, а Air является самым доступным ноутбуком на его базе. Этот SoC получил технологию динамического кэширования и поддержку аппаратной трассировки лучей, что может крайне заинтересовать для геймеров.

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Air

На MacBook Air 15 с чипом М3 запустили несколько тайтлов вроде Baldur's Gate 3 и Shadow of the Tomb Raider. Оказалось, что ультрабук неплохо тянет ААА-игры и его вполне можно использовать для небольших ежедневных «каток». Однако о высоком разрешении и детализации можно даже не мечтать: с ними FPS порой проседает до некомфортных показателей. Чтобы получить более-менее сбалансированный геймплей, лучше выбирать разрешение не выше 1080p. 

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Источник:
WCCF Tech
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Комментарии

Esthet
+1855
Esthet
Топовые игры, ага, да💁🏻
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