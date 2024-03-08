MacBook Air M3 протестировали в топовых играх. Магия Apple в наличии?



В сети появились результаты игровых тестов нового MacBook Air с M3. О них написали в WCCF Tech.



Подобные тесты могут быть интересны, поскольку именно в чипе Silicon M3 инженеры Apple уделили особое внимание производительности в графически нагруженных задачах, а Air является самым доступным ноутбуком на его базе. Этот SoC получил технологию динамического кэширования и поддержку аппаратной трассировки лучей, что может крайне заинтересовать для геймеров.









На MacBook Air 15 с чипом М3 запустили несколько тайтлов вроде Baldur's Gate 3 и Shadow of the Tomb Raider. Оказалось, что ультрабук неплохо тянет ААА-игры и его вполне можно использовать для небольших ежедневных «каток». Однако о высоком разрешении и детализации можно даже не мечтать: с ними FPS порой проседает до некомфортных показателей. Чтобы получить более-менее сбалансированный геймплей, лучше выбирать разрешение не выше 1080p. На MacBook Air 15 с чипом М3 запустили несколько тайтлов вроде Baldur's Gate 3 и Shadow of the Tomb Raider. Оказалось, что ультрабук неплохо тянет ААА-игры и его вполне можно использовать для небольших ежедневных «каток». Однако о высоком разрешении и детализации можно даже не мечтать: с ними FPS порой проседает до некомфортных показателей. Чтобы получить более-менее сбалансированный геймплей, лучше выбирать разрешение не выше 1080p.