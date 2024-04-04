iPhone 16 Pro практически лишится рамок

Южнокорейское отраслевое издание The Elec сообщает, что некоторые модели серии iPhone 16 получат более тонкие рамки экрана благодаря технологии Border Reduction Structure (BRS).
BRS обеспечивает более компактное и эффективное расположение основных микросхем экрана. Это позволяет уменьшить рамки без ущерба качеству дисплея или общему дизайну устройства. Однако партнёрам Apple будет сложнее использовать эту технологию.
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Скорее всего, BRS будет использоваться только в моделях iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. По слухам, именно эти два девайса получат более крупные (+0,2 дюйма) дисплеи без существенного увеличения общего размера корпуса.
Судя по всему, разработка iPhone 16 уже завершена, а компания готовится к запуску массового производства.
Ранее в сеть слили муляжи всей линейки iPhone 16. Посмотреть их можно тут.