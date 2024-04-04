iPhone 16 Pro практически лишится рамок

Фархад
Концепт: Константин Миленин

Южнокорейское отраслевое издание The Elec сообщает, что некоторые модели серии iPhone 16 получат более тонкие рамки экрана благодаря технологии Border Reduction Structure (BRS).

BRS обеспечивает более компактное и эффективное расположение основных микросхем экрана. Это позволяет уменьшить рамки без ущерба качеству дисплея или общему дизайну устройства. Однако партнёрам Apple будет сложнее использовать эту технологию.

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Скорее всего, BRS будет использоваться только в моделях iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. По слухам, именно эти два девайса получат более крупные (+0,2 дюйма) дисплеи без существенного увеличения общего размера корпуса.

Судя по всему, разработка iPhone 16 уже завершена, а компания готовится к запуску массового производства.

Ранее в сеть слили муляжи всей линейки iPhone 16. Посмотреть их можно тут.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+4460
Gabriel
Как же без рамок то?
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