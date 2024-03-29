iPhone 16 всё-таки будет красивым

Олег

iPhone 16

В сети появилась фотография чехлов для будущих iPhone 16. Они дают представление о нюансах дизайна еще не вышедших смартфонов.

Ранее инсайдеры уже показывали несколько вариантов оформления задней крышки iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Самые симпатичные из них походили на iPhone 12, и, судя по всему, Apple остановилась именно на таком варианте.

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Фото: MacRumors
Фото: MacRumors 

На фотографиях с чехлами можно явно увидеть вертикальный модуль камер и отдельное отверстие для вспышки. Именно такой дизайн пророчили несколько недавних утечек, и смартфон будет выглядеть очень свежо, если они окажутся правдивыми.

К слову, некоторые аналитики говорят, что расположение объективов строго на одной вертикали служит еще одной цели: вся линейка iPhone 16 сможет снимать пространственное видео для Apple Vision; считается, что с диагонально расположенными камерами это невозможно. 

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Источник:
MacRumors
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