iPhone 16 всё-таки будет красивым

В сети появилась фотография чехлов для будущих iPhone 16. Они дают представление о нюансах дизайна еще не вышедших смартфонов.Ранее инсайдеры уже показывали несколько вариантов оформления задней крышки iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Самые симпатичные из них походили на iPhone 12, и, судя по всему, Apple остановилась именно на таком варианте.

На фотографиях с чехлами можно явно увидеть вертикальный модуль камер и отдельное отверстие для вспышки. Именно такой дизайн пророчили несколько недавних утечек, и смартфон будет выглядеть очень свежо, если они окажутся правдивыми.К слову, некоторые аналитики говорят, что расположение объективов строго на одной вертикали служит еще одной цели: вся линейка iPhone 16 сможет снимать пространственное видео для Apple Vision; считается, что с диагонально расположенными камерами это невозможно.