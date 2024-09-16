iPhone 16 Pro продаётся совсем плохо. Apple недовольна низким спросом на новинки

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Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо заявил, что спрос на iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max оказался намного ниже ожидаемого. Его данные основаны на изучении заказов в цепочке поставок и оценках доставки, указанных в интернет-магазине Apple.Куо подсчитал, что продажи всех четырёх моделей iPhone 16 достигли около 37 млн единиц за первые выходные. Это почти на 13% меньше по сравнению с продажами серии iPhone 15 за первые выходные в прошлом году.Аналитик отметил, что ключевым фактором спада является более низкий спрос на модели Pro. Продажи iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max упали на 27% и 16% соответственно по сравнению с продажами iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max в первые дни.Интересно, что стандартный iPhone 16 и iPhone 16 Plus пользовались более высоким спросом, чем iPhone 15 и iPhone 15 Plus, но этого было недостаточно, чтобы компенсировать низкий спрос на «прошки».По словам Куо, основная причина низкого спроса на iPhone 16 Pro заключается в отсутствии функций Apple Intelligence на старте и жесткой конкуренцией в Китае. Аналитик уверен, что слабые продажи в 2024 году подтолкнут компанию к более масштабным изменениям смартфонов в 2025 году.