iPhone 16 Pro продаётся совсем плохо. Apple недовольна низким спросом на новинки

Фархад
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Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо заявил, что спрос на iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max оказался намного ниже ожидаемого. Его данные основаны на изучении заказов в цепочке поставок и оценках доставки, указанных в интернет-магазине Apple.

Куо подсчитал, что продажи всех четырёх моделей iPhone 16 достигли около 37 млн единиц за первые выходные. Это почти на 13% меньше по сравнению с продажами серии iPhone 15 за первые выходные в прошлом году.

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Аналитик отметил, что ключевым фактором спада является более низкий спрос на модели Pro. Продажи iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max упали на 27% и 16% соответственно по сравнению с продажами iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max в первые дни.

Интересно, что стандартный iPhone 16 и iPhone 16 Plus пользовались более высоким спросом, чем iPhone 15 и iPhone 15 Plus, но этого было недостаточно, чтобы компенсировать низкий спрос на «прошки».

По словам Куо, основная причина низкого спроса на iPhone 16 Pro заключается в отсутствии функций Apple Intelligence на старте и жесткой конкуренцией в Китае. Аналитик уверен, что слабые продажи в 2024 году подтолкнут компанию к более масштабным изменениям смартфонов в 2025 году.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+51
Smerch777S
А они что ожидали?!😂😂😂
С таким то подходом к «нововведениям»))))))
Сегодня в 11:09
#
+4798
Carter_Mayers Smerch777S
Ни у кого нет по сути ничего нового. Китайцы, тупо копируют и у Apple и Samsung и гонятся за скоростью быстрой зарядки. Самсунг уже который год, выпускает смартфоны в одном и том же дизайне, разве что в камеры добавляет мегапикселей. Ну а Apple, да, дизайн такой же устаревающий, но нового в этом плане, никому уже и ничего не придумать. Всё уже всё видели и ничем и никого уже не удивишь, это ещё 2010-2017 можно было дизайном порадовать и фишками новыми. Сейчас уже всё, тупик, только железо развивается ну и размер АКБ растёт, вот и всё
Сегодня в 11:30
#
tellurian
+1828
tellurian
Вот это хорошо. Пусть меньше обещают и больше делают.
Память увеличивают.
Сегодня в 11:21
#

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