Эти 5 функций iOS 18 задержатся до декабря

На конференции WWDC 2024 Apple настолько много всего пообещала, что все функции iOS 18 вспомнить почти нереально. Однако значительную часть из них компания вырезала сначала из бета-версий iOS 18.0, а потом и iOS 18.1. Теперь стало известно, какие фичи владельцы iPhone получат «позже в этом году» с релизом iOS 18.2.Сразу отметим, что в течение последних нескольких лет обновления iOS x.2 выходили в декабре. Именно в эти версии Apple добавляет все функции, которые компания изначально обещает выпустить «позже в этом году». Часть нововведений будет доступна только на iPhone 15 Pro и новее, поскольку эти фичи связаны с Apple Intelligence.В последнем отчёте о доходах Apple Тим Кук лично заявил инвесторам, что ChatGPT станет частью Apple Intelligence «к концу календарного года». Компания также собирается инвестировать в следующий раунд финансирования OpenAI, демонстрируя свою уверенность в технологиях стартапа.Пожалуй, одна из самых бесперспективных функций iOS, которую заведомо ждёт участь Animoji и Memoji. Функцию генерации изображений нам показали на WWDC, но пока она не появилась в бета-версиях ПО. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, возможность генерации изображений по текстовым запросам появится в iOS 18.2. Однако эта фича будет работать на iPhone 15 Pro и более новых моделях.В рамках недавней презентации Apple анонсировала некоторые функции здоровья слуха для AirPods Pro 2, включая новый режим защиты слуха, который добавит пассивное шумоподавление в шумных условиях. Ещё наушники получат функцию слухового аппарата «клинического уровня» с индивидуальным профилем слуха, настроенным под пользователя. Сейчас эта фича проходит сертификацию регулятора FDA, а её релиз ожидается в iOS 18.2.Согласно описанию с сайта Apple, новое приложение Почты с обновлённым дизайном и категоризацией сообщений должно выйти в конце этого года.Вот это самое непонятное нововведение Apple. Компания заявляет, что полная поддержка роботов-пылесосов в приложении Дом появится позже в этом году. Через Дом можно будет управлять основными функциями роботов-пылесосов, такими как запуск, выбор режима уборки, проверка состояние заряда и многое другое. Ещё можно управлять пылесосами с помощью Siri. Но какие пылесосы можно будет добавить и как это всё будет устроено, пока неясно.Конечно же, на этом список нововведений не ограничивается, но следующие изменения довольно специфичны. Например, Apple Intelligenc будет локализован для дополнительных англоговорящих стран, включая Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Южную Африку и Великобританию, поскольку ИИ пока поддерживает только американский английский. Ещё для жителей Европы появится новый экран для выбора браузера по умолчанию при первом включении смартфона, сбросе и обновлении ПО.