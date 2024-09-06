iPhone 16 Pro станет дороже. Всё из-за одного важного изменения

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Аналитики TrendForce сообщают, что базовые конфигурации обоих флагманов Apple в этом году будут начинаться с 256 ГБ памяти. Впервые компания откажется от накопителей на 128 ГБ в младших моделях Pro.TrendForce считает, что минимальная версия iPhone 16 Pro подорожает до $1099 из-за перехода на дорогостоящую тетрапризменную перископическую линзу, а Apple компенсирует повышение цены увеличением ёмкости накопителя до 256 ГБ. Нечто подобное компания провернула в прошлом году с iPhone 15 Pro Max. Напомним, актуальный iPhone 15 Pro за $999 поставляется с 128 ГБ памяти, а iPhone 15 Pro Max за $1199 предлагает 256 ГБ.До презентации Apple It's Glowtime остались считаные дни, а уже в понедельник вечером мы узнаем, чем ещё нас удивит Тим Кук.