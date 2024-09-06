iPhone 16 Pro удивит пользователей самой долгожданной фичей

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По данным надёжных источников, цитируемых порталом 9to5Mac, будущие модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max смогут записывать видео в разрешении 4K со скоростью до 120 кадров в секунду. Для сравнения, все четыре модели серии iPhone 15 способны записывать видео в 4K со скоростью до 60 кадров в секунду.Инсайдеры уточняют, что Apple даже протестировала запись видео в 8K в iPhone 16 Pro, но пока неясно, будет ли эта функция доступна на релизе. Технически разрешение 8K составляет около 33 Мп, что подходит для основной и сверхширокоугольной камер будущих iPhone на 48 Мп. Однако телевик на 12 Мп будет снимать только в 4К.Кроме того, 9to5Mac утверждает, что встроенное приложение «Камера» наконец-то позволит приостанавливать и возобновлять запись видео.Напомним, официальная презентация серии iPhone 16 и других новинок Apple состоится уже в понедельник, 9 сентября.