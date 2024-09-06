iPhone 16 Pro удивит пользователей самой долгожданной фичей

Фархад
айфон

По данным надёжных источников, цитируемых порталом 9to5Mac, будущие модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max смогут записывать видео в разрешении 4K со скоростью до 120 кадров в секунду. Для сравнения, все четыре модели серии iPhone 15 способны записывать видео в 4K со скоростью до 60 кадров в секунду.

Инсайдеры уточняют, что Apple даже протестировала запись видео в 8K в iPhone 16 Pro, но пока неясно, будет ли эта функция доступна на релизе. Технически разрешение 8K составляет около 33 Мп, что подходит для основной и сверхширокоугольной камер будущих iPhone на 48 Мп. Однако телевик на 12 Мп будет снимать только в 4К.

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Кроме того, 9to5Mac утверждает, что встроенное приложение «Камера» наконец-то позволит приостанавливать и возобновлять запись видео.

Напомним, официальная презентация серии iPhone 16 и других новинок Apple состоится уже в понедельник, 9 сентября.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

kardigan
+3703
kardigan
Вот это прорыв apple😀аж 120!
Сегодня в 17:37
#
+56
Gntlmn Mthfcng
И сделает базовый объем памяти в прошках снова 128 гб и поставит ограничения только для айфонов с 256 гб😂😂
2 часа назад в 18:08
#
tellurian
+1762
tellurian Gntlmn Mthfcng
В 15 серии нет ограничений. В 14 были.
2 часа назад в 18:18
#
Вася Вотафаков
+5958
Вася Вотафаков
Даже мой 13мини снимает 4к/60. О чем вы там про … даже все 15шки … 🤣
2 часа назад в 18:10
#

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