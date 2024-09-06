Треть опрошенных россиян уже сейчас рассматривают покупку iPhone 16

Как россияне представляют iPhone 16

В преддверии презентации Apple, бренд аксессуаров Magssory провел исследование, чтобы выяснить ожидания россиян. Результаты показали, что уже сейчас 31% жителей России планируют приобрести телефон из новой линейки Apple. В среднем россияне готовы потратить на новый iPhone до 150 тыс. рублей, а покупать его большинство готовы только в сетевом ритейле.Пользователи мобильных устройств разделены по своим предпочтения на два лагеря: iOS и Android. В случае россиян этот показатель имеет следующее соотношение: 44% предпочитают пользоваться «яблочными»‎ устройствами, а 56% выбирают гаджеты с операционкой на базе Android.Однако данная статистика может измениться после предстоящей презентации Apple, ведь 18% пользователей Android рассматривают покупку iPhone 16-й сеоии. Среди пользователей iOS 20% уже сейчас приняли решение о приобретении нового смартфона компании, а 30% отмечают, что решат после презентации, которая состоится 9 сентября.В вопросе покупки нового гаджета мужчины оказались более решительными — однозначно приобрести iPhone 16 (еще до его официального релиза) уже решили 13% пользователей, в то время как среди женщин этот показатель не превысил 5%.Приобретать новое устройство абсолютное большинство россиян (75%) планируют в сетевом ритейле, однако есть и те, кто планируют воспользоваться услугами «серых»‎ продавцов (18%) или дождаться появления новой модели на просторах Авито (10%). Наименее популярной оказалась доставка из других стран, ею планируют воспользоваться только 3% опрошенных.Потратить на покупку нового iPhone предстоящей серии большинство россиян (73%) готовы от 120 до 150 тыс. руб, однако 12% могут вложить в эту покупку от 250 тыс. руб и выше.Мнение россиян относительно стоимости будущего IPhone разделились: 30% ожидают, что в среднем устройства линейки iPhone 16 будут стоить около 100 тыс. руб, еще 24% рассчитывают на стоимость около 150 тыс. рублей, столько же россиян ожидают сумму около 200 тыс. рублей.Больше трети (36%) жителей России уверены — количество камер на новом iPhone будет увеличено — их станет 4, при этом их расположение, по мнению 54% респондентов, останется прежним.В вопросе дизайна мнения россиян разошлись: 37% уверены, что не стоит ожидать каких-либо изменений, в то время как 35% уверены, что Apple презентует нам значительные нововведения. Также почти половина опрошенных (44%) ожидают появления новых ярких расцветок в линейке iPhone 16, в том числе мятного и розового. Относительно фактуры нового iPhone большинство респондентов (69%) солидарны — по их мнению он будет матовым. Дополнительно 62% россиян ожидают увидеть новое расположение фронтальной камеры, а именно – скрытую под дисплеем телефона.Опрос проводился среди 1,5 тыс. жителей крупных городов РФ в возрасте от 18 до 45 лет. Женщины – 50%; мужчины – 50%.