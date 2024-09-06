Треть опрошенных россиян уже сейчас рассматривают покупку iPhone 16

Георгий
iPhone

В преддверии презентации Apple, бренд аксессуаров Magssory провел исследование, чтобы выяснить ожидания россиян. Результаты показали, что уже сейчас 31% жителей России планируют приобрести телефон из новой линейки Apple. В среднем россияне готовы потратить на новый iPhone до 150 тыс. рублей, а покупать его большинство готовы только в сетевом ритейле.

Пользователи мобильных устройств разделены по своим предпочтения на два лагеря: iOS и Android. В случае россиян этот показатель имеет следующее соотношение: 44% предпочитают пользоваться «яблочными»‎ устройствами, а 56% выбирают гаджеты с операционкой на базе Android.

Однако данная статистика может измениться после предстоящей презентации Apple, ведь 18% пользователей Android рассматривают покупку iPhone 16-й сеоии. Среди пользователей iOS 20% уже сейчас приняли решение о приобретении нового смартфона компании, а 30% отмечают, что решат после презентации, которая состоится 9 сентября.

В вопросе покупки нового гаджета мужчины оказались более решительными — однозначно приобрести iPhone 16 (еще до его официального релиза) уже решили 13% пользователей, в то время как среди женщин этот показатель не превысил 5%.

Приобретать новое устройство абсолютное большинство россиян (75%) планируют в сетевом ритейле, однако есть и те, кто планируют воспользоваться услугами «серых»‎ продавцов (18%) или дождаться появления новой модели на просторах Авито (10%). Наименее популярной оказалась доставка из других стран, ею планируют воспользоваться только 3% опрошенных.

Потратить на покупку нового iPhone предстоящей серии большинство россиян (73%) готовы от 120 до 150 тыс. руб, однако 12% могут вложить в эту покупку от 250 тыс. руб и выше. 

Мнение россиян относительно стоимости будущего IPhone разделились: 30% ожидают, что в среднем устройства линейки iPhone 16 будут стоить около 100 тыс. руб, еще 24% рассчитывают на стоимость около 150 тыс. рублей, столько же россиян ожидают сумму около 200 тыс. рублей.

Как россияне представляют iPhone 16

Больше трети (36%) жителей России уверены — количество камер на новом iPhone будет увеличено — их станет 4, при этом их расположение, по мнению 54% респондентов, останется прежним.

В вопросе дизайна мнения россиян разошлись: 37% уверены, что не стоит ожидать каких-либо изменений, в то время как 35% уверены, что Apple презентует нам значительные нововведения. Также почти половина опрошенных (44%) ожидают появления новых ярких расцветок в линейке iPhone 16, в том числе мятного и розового. Относительно фактуры нового iPhone большинство респондентов (69%) солидарны — по их мнению он будет матовым. Дополнительно 62% россиян ожидают увидеть новое расположение фронтальной камеры, а именно – скрытую под дисплеем телефона.

Опрос проводился среди 1,5 тыс.  жителей крупных городов РФ в возрасте от 18 до 45 лет. Женщины – 50%; мужчины – 50%.
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Комментарии

+157
acinatnas
Данная статистика вообще не статистика.
Сегодня в 12:47
#
+302
Sergey2048
А оф дилеры к нас есть? Видимо что-то пропустил.
Сегодня в 12:47
#
Mers
+5273
Mers
Можно какой-то % убрать у мужчин в пользу женщин😏
Сегодня в 13:04
#
tellurian
+1757
tellurian
Первый раз услышал про такого производителя.
Их опрос не репрезентативен.
Сегодня в 13:16
#
s_medik
+3449
s_medik tellurian
Видимо для этого они такой «опрос» и провели. Тема и цифры хайповые, а проверять никто и не будет.
час назад в 15:24
#
tellurian
+1757
tellurian s_medik
Скорее так и есть. Реклама.
32 минуты назад
#
+67
Егор
Треть Россиян?.. Треть? ТРЕТЬ?! РОССИЯН?!!! Сразу в бан таких соц-опрашивальщиков))))))Ну хоть чуточку критического мышления, пожалуйста...Компания, производящая аксессуары для продукции Apple, провела опрос среди СВОИХ КЛИЕНТОВ. Вдумайтесь -- кто является клиентами данной компании? Правильно -- владельцы техники Apple. B среди них -- да, возможно(?), добрая треть неровно дышат к новому смартфону их любимого брэнда... Но назвать эту выборку "1/3 жителей всей огромной страны" -- это же надо было додуматься...
Сегодня в 13:20
#
+22
AID_000899.9f27787fbae24106b2c5b96456c767cb.0732 Егор
Треть не россиян! Треть опрошенных. Если опрос делать, к примеру, в главных офисах газо/нефте компаний, то почему бы и нет. Никто не опрашивал жителей деревень крайнего севера.
2 часа назад в 14:27
#

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