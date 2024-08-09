Фильм «Зачинщики» с Мэттом Дэймоном и Кейси Аффлеком вышел на Apple TV+

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Сегодня, 9 августа, на стриминговой платформе Apple TV+ состоялась премьера фильма «Зачинщики» о паре неудачливых грабителей, которые пытаются заполучить деньги коррумпированного политика, нажитые нечестным путём.Ситуация ухудшается, когда ограбление идёт не по плану так, и наши герои — Рори и Кобби (Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек) пускаются в бега как от полиции, так и от городских криминальных боссов.Фильм получил средние отзывы критиков после двухнедельного предпоказа в кинотеатрах США. Изначально он был доступен только подписчикам Apple TV+, но его уже можно найти на российских видеохостингах с русской озвучкой.