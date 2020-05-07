В свежие бета-версии iOS и watchOS добавлено очень ценное и полезное нововведение. Пользователи могут внести в приложение «Здоровье» информацию, которая будет автоматически сообщаться медикам при звонке в экстренные службы медицинской помощи.
Приложение «Здоровье» запрашивает у пользователя данные о его дате рождения, группе крови, росте и весе, наличии хронических заболеваний и аллергии на продукты, а также контактные данные родных или друзей.
На Apple Watch Series 4 и Series 5 эта функция будет интегрирована с возможностью определения падения человека, благодаря чему медики могут быть вызваны даже без участия человека, которому нужна помощь. Перед выездом к пациенту они заранее будут знать информацию, которая позволит определить наиболее эффективные методы его спасения.
Apple подчёркивает, что данные, которые пользователь укажет о себе в приложении «Здоровье», строго конфиденциальны. Они хранятся на самом устройстве в зашифрованном виде и передаются медикам только в экстренных случаях. Пользователь может отказаться от указания этих данных.
Со следующими обновлениями iOS и watchOS на смартфонах и смарт-часах Apple также будет реализована функция для быстрого вызова медиков. Кнопка SOS будет появляться, если на несколько секунд зажать кнопки включения и прибавления громкости звука. Медики также автоматически получат сведения о местоположении человека на основе геолокации смартфона.
Очевидно, что это нововведение в первую очередь создаётся для жителей США, но не исключено, что в будущем нечто подобное может быть реализовано в других странах, в том числе России.
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