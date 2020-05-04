















Компания Apple поделилась информацией об инструментах для смартфонов, которые позволяют отслеживать контакты с людьми, которые были заражены коронавирусом COVID-19. Эти приложения будут доступны для обновлённых версий iOS и Android.Одним из компонентов комплексных кампаний, которые органы общественного здравоохранения проводят по всему миру для борьбы с пандемией (включая тестирование, традиционное отслеживание и ограничение контактов), стало продолжение совместной работы Apple и Google по предоставлению технической основы, благодаря которой эти организации могут создавать приложения для отслеживания контактов лиц, заразившихся COVID-19.Apple и Google передают новые ресурсы разработчикам, которые создают мобильные приложения для врачей и организаций, работающих в сфере общественного здравоохранения во всем мире. Это поможет им создавать приложения для отслеживания контактов лиц, заразившихся новым коронавирусом. Разработчики получат пользовательские интерфейсы (UI) и образцы кода для iOS и Android. С учётом того, что Google и Apple не будут принимать непосредственное участие в создании приложений, эти обновления являются частью постоянных усилий компаний по поддержке разработчиков, создающих приложения для организаций, работающих в сфере общественного здравоохранения.





Apple и Google независимо друг от друга выпустили политики, которым разработчики должны будут следовать при распространении своих приложений, созданных на базе интерфейса программирования приложений (API), в App Store и Google Play. Вот некоторые требования Apple и Google, предназначенные для увеличения эффективности этих усилий и обеспечения конфиденциальности, согласия и контроля пользователей, которые должны соблюдать все разработчики, использующие API для отслеживания контактов лиц, заразившихся новым коронавирусом:





Приложения должны быть созданы государственным органом здравоохранения или для него; их можно использовать только для действий, препятствующих распространению COVID-19.

Приложения должны запрашивать согласие пользователей, прежде чем приложение сможет использовать API для отслеживания контактов лиц, заразившихся новым коронавирусом.

Приложения должны требовать получения от пользователя согласия, прежде чем предоставлять положительный результат теста и «Ключи диагностики», связанные с их устройствами, в орган здравоохранения.

Приложения должны собирать только минимальный объем необходимых данных и могут использовать эти данные только для противодействия распространению COVID-19. Любое другое использование пользовательских данных, включая таргетирование рекламы, запрещено.

Приложениям запрещено запрашивать разрешение на доступ к геолокации.

Использование API для отслеживания контактов лиц, заразившихся новым коронавирусом, будет ограничено одним приложением для каждой страны, чтобы обеспечить высокую степень внедрения и загрузки пользователями и во избежание фрагментации. Компании готовы поддержать различные органы здравоохранения, если в стране действует дробление на регионы с автономным самоуправлением.

Чтобы помочь разработчикам создавать великолепные приложения, компании будут продолжать выпускать дополнительные обновления для своего программного обеспечения и SDK, которые будут выпущены в конце этого месяца. На прошлой неделе Apple выпустила первую бета-версию Xcode 11.5 — это предварительная версия инструментов разработчика Apple, содержащая новую версию iOS SDK, включающую API для отслеживания контактов лиц, заразившихся новым коронавирусом. Кроме того, компания выпустила бета-версию iOS 13.5, содержащую код, необходимый для запуска приложений, созданных с использованием API для отслеживания контактов лиц, заразившихся новым коронавирусом. Аналогичным образом, Google представила бета-обновление Google Play Services с API для отслеживания контактов лиц, заразившихся новым коронавирусом, и прилагаемым SDK, чтобы разработчики могли начать тестирование с помощью Android Developer Studio.





