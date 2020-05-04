Компания Apple поделилась информацией об инструментах для смартфонов, которые позволяют отслеживать контакты с людьми, которые были заражены коронавирусом COVID-19. Эти приложения будут доступны для обновлённых версий iOS и Android.
Одним из компонентов комплексных кампаний, которые органы общественного здравоохранения проводят по всему миру для борьбы с пандемией (включая тестирование, традиционное отслеживание и ограничение контактов), стало продолжение совместной работы Apple и Google по предоставлению технической основы, благодаря которой эти организации могут создавать приложения для отслеживания контактов лиц, заразившихся COVID-19.
Apple и Google передают новые ресурсы разработчикам, которые создают мобильные приложения для врачей и организаций, работающих в сфере общественного здравоохранения во всем мире. Это поможет им создавать приложения для отслеживания контактов лиц, заразившихся новым коронавирусом. Разработчики получат пользовательские интерфейсы (UI) и образцы кода для iOS и Android. С учётом того, что Google и Apple не будут принимать непосредственное участие в создании приложений, эти обновления являются частью постоянных усилий компаний по поддержке разработчиков, создающих приложения для организаций, работающих в сфере общественного здравоохранения.
Apple и Google независимо друг от друга выпустили политики, которым разработчики должны будут следовать при распространении своих приложений, созданных на базе интерфейса программирования приложений (API), в App Store и Google Play. Вот некоторые требования Apple и Google, предназначенные для увеличения эффективности этих усилий и обеспечения конфиденциальности, согласия и контроля пользователей, которые должны соблюдать все разработчики, использующие API для отслеживания контактов лиц, заразившихся новым коронавирусом:
- Приложения должны быть созданы государственным органом здравоохранения или для него; их можно использовать только для действий, препятствующих распространению COVID-19.
- Приложения должны запрашивать согласие пользователей, прежде чем приложение сможет использовать API для отслеживания контактов лиц, заразившихся новым коронавирусом.
- Приложения должны требовать получения от пользователя согласия, прежде чем предоставлять положительный результат теста и «Ключи диагностики», связанные с их устройствами, в орган здравоохранения.
- Приложения должны собирать только минимальный объем необходимых данных и могут использовать эти данные только для противодействия распространению COVID-19. Любое другое использование пользовательских данных, включая таргетирование рекламы, запрещено.
- Приложениям запрещено запрашивать разрешение на доступ к геолокации.
- Использование API для отслеживания контактов лиц, заразившихся новым коронавирусом, будет ограничено одним приложением для каждой страны, чтобы обеспечить высокую степень внедрения и загрузки пользователями и во избежание фрагментации. Компании готовы поддержать различные органы здравоохранения, если в стране действует дробление на регионы с автономным самоуправлением.
Чтобы помочь разработчикам создавать великолепные приложения, компании будут продолжать выпускать дополнительные обновления для своего программного обеспечения и SDK, которые будут выпущены в конце этого месяца. На прошлой неделе Apple выпустила первую бета-версию Xcode 11.5 — это предварительная версия инструментов разработчика Apple, содержащая новую версию iOS SDK, включающую API для отслеживания контактов лиц, заразившихся новым коронавирусом. Кроме того, компания выпустила бета-версию iOS 13.5, содержащую код, необходимый для запуска приложений, созданных с использованием API для отслеживания контактов лиц, заразившихся новым коронавирусом. Аналогичным образом, Google представила бета-обновление Google Play Services с API для отслеживания контактов лиц, заразившихся новым коронавирусом, и прилагаемым SDK, чтобы разработчики могли начать тестирование с помощью Android Developer Studio.
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Но если будет отсутствие эмоций то и чипы не нужны
Вопрос — зачем чипировпние? И почему возбудилась только сейчас а не 30 лет назад?
Можно конечно уехать в тайгу на заимку. Жить там в первобытном состоянии и радоваться что никто по тебя ничего не знает. А можно принимать новую реальность и считать что плюсов от не больше чем минусов.