Apple собирается представить услугу, которая позволит предпринимателям сэкономить на платежных терминалах.
Такое нововведение следовало ожидать после приобретения канадского Mobeewave. Стартап отвечает за разработку технологий бесконтактной оплаты для смартфонов и был приобретен Apple за 100 миллионов долларов в 2020 году.
Чтобы принять платеж, достаточно приложить банковскую карту к задней панели смартфона. Предположительно, для работы новой функции потребуется NFC-модуль.
На данный момент неизвестно когда услуга станет общедоступной, но по заверению Apple случится это в ближайшие месяцы с выходом нового обновления.
Ранее мы рассказывали о том, что Apple сделали серьезную работу над ошибками выпустив iOS 15.3 для iPhone и iPad. Обновление повышает степень безопасности и устраняет уязвимость Safari просматривать посещенные сайты, историю браузера и личные данные пользователей.
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