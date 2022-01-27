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Apple собирается представить услугу, которая позволит предпринимателям сэкономить на платежных терминалах. 

Такое нововведение следовало ожидать после приобретения канадского Mobeewave. Стартап отвечает за разработку технологий бесконтактной оплаты для смартфонов и был приобретен Apple за 100 миллионов долларов в 2020 году. 

Чтобы принять платеж, достаточно приложить банковскую карту к задней панели смартфона. Предположительно, для работы новой функции потребуется NFC-модуль. 

На данный момент неизвестно когда услуга станет общедоступной, но по заверению Apple случится это в ближайшие месяцы с выходом нового обновления.

Ранее мы рассказывали о том, что Apple сделали серьезную работу над ошибками выпустив iOS 15.3 для iPhone и iPad. Обновление повышает степень безопасности и устраняет уязвимость Safari просматривать посещенные сайты, историю браузера и личные данные пользователей.


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Источник:

CNET CNET

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