





В базе бенчмарка Geekbench 5 появились результаты тестирования производительности новейшего процессора Intel Core i9-12900HK, который является одним из топовых в своей линейке. Это позволило сравнить его с показателями чипа M1 Max собственной разработки Apple.Как оказалось, M1 Max в MacBook Pro и Intel Core i9-12900HK в MSI GE76 работают примерно с одинаковой производительностью. В одноядерном режиме они набирают по 1755 баллов, а в многоядерном Intel Core i9-12900HK лишь ненамного опережает M1 Max (разница около 4%).Примечательно, что Intel Core i9-12900HK потреблял во время теста от 100 до 140 Вт, тогда как энергопотребление M1 Max под максимальной нагрузкой не превышает 40 Вт. Это говорит о том, что заряда в ноутбуках с M1 Max хватит на гораздо большее время, чем у ноутбуков с Intel Core i9-12900HK. Судя по заявленным спецификациям, MSI GE76 при воспроизведении видео с разрешением Full HD проработает от одного заряда не более 6 часов, тогда как показатель MacBook Pro составляет 21 час.