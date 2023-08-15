iPhone так не может! Китайцы показали дисплей для смартфона с технологией антидождь
Фархад Усманов —
В сети появился ролик с демонстрацией экрана будущего смартфона OnePlus Ace 2 Pro, который использует алгоритмы и специальный чип для распознания касаний даже под дождём.
На официальной странице бренда в Weibo технология называется Rain Water Touch. OnePlus даже показала, как её смартфон справляется с нажатиями на экран под проливным дождём, в то время как iPhone 14 Pro Max почти не реагирует на пальцы.
Скорее всего, уже до конца года флагманы Oppo и Realme также получат экраны с технологией антидождь, поскольку они входят в холдинг BBK. Теперь остаётся ждать, когда другие производители скопируют эту фичу и начнут внедрять в свои девайсы.
Официальный анонс OnePlus Ace 2 Pro состоится 16 августа. Возможно, в ходе презентации компания раскроет больше подробностей об этой технологии.
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Комментарии
+67
Это прорыв технологий
2 часа назад в 12:38
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+3
iPhone так не может? Оно ему просто не надо😂
час назад в 13:17
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