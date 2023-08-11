Владельцы iPhone 14 Pro в ярости: аккумулятор за полгода «умирает» как дешевка

Олег

iPhone 14 Pro


В сети растет количество жалоб на аккумулятор от владельцев iPhone 14 Pro. Подробности собрал 9to5Mac.

Согласно источнику, пользователи флагманского смартфона Apple негодуют и жалуются в сети на быструю деградацию аккумулятора. Со старта продаж не прошло еще и года, многие купили свои айфоны даже позже этой даты, но остаточная емкость батарейки уже существенно снизилась.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Владельцы iPhone 14 Pro говорят, что за полгода или чуть больше остаточная емкость их смартфонов уже составляет 86-93%. Сама Apple на официальном сайте заявляет, что аккумулятор iPhone способен обеспечить 500 циклов заряда-разряда, сохранив не менее 80% своей емкости. Однако количество пройденных циклов так легко не посмотреть: придется воспользоваться сторонней программой для ПК или Mac.

Источник полагает, что на здоровье аккумулятора сказывается новая функция Always-on Display. Несмотря на OLED-матрицу и адаптивную частоту обновления изображения постоянно включенный дисплей всё же расходует заряд больше, чем выключенный. А еще яркость дисплея iPhone 14 Pro может достигать 2000 нит в пике, что почти вдвое больше чем у прошлогодней модели.

Apple пока не комментировала жалобу пользователей. Будет ли ускоренный износ аккумулятора iPhone 14 Pro считаться гарантийным случаем — покажет время. 

-2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Стало известно, почему не стоит брать iPhone 15 — причина найдена в коде tvOS 17
Apple ещё не представила iPhone 15, а уже готовит новинки на вторую осеннюю презентацию 2023 года
Apple упростит замену батареи в iPhone 15 Pro

Рекомендации

Рекомендации

Мошенники обнаглели и начали действовать по странной схеме
WhatsApp придумал крутую функцию, которая оставит Telegram и Viber далеко позади
ChatGPT стал бесполезным для множества пользователей
Мошенники развели москвича на 12 млн рублей. Его зацепили всего одной хитрой фразой

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

s_medik
+3354
s_medik
Cyкa, как же ты Кузнецoв заeб@л со своими заголовками🤬
50 минут назад
#
s_medik
+3354
s_medik s_medik
Простите, по привычке написал!
Тут студент Кузнецова Воронин, яблоко от яблони…
48 минут назад
#