Владельцы iPhone 14 Pro в ярости: аккумулятор за полгода «умирает» как дешевка

В сети растет количество жалоб на аккумулятор от владельцев iPhone 14 Pro. Подробности собрал 9to5Mac.
Согласно источнику, пользователи флагманского смартфона Apple негодуют и жалуются в сети на быструю деградацию аккумулятора. Со старта продаж не прошло еще и года, многие купили свои айфоны даже позже этой даты, но остаточная емкость батарейки уже существенно снизилась.
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Владельцы iPhone 14 Pro говорят, что за полгода или чуть больше остаточная емкость их смартфонов уже составляет 86-93%. Сама Apple на официальном сайте заявляет, что аккумулятор iPhone способен обеспечить 500 циклов заряда-разряда, сохранив не менее 80% своей емкости. Однако количество пройденных циклов так легко не посмотреть: придется воспользоваться сторонней программой для ПК или Mac.
Источник полагает, что на здоровье аккумулятора сказывается новая функция Always-on Display. Несмотря на OLED-матрицу и адаптивную частоту обновления изображения постоянно включенный дисплей всё же расходует заряд больше, чем выключенный. А еще яркость дисплея iPhone 14 Pro может достигать 2000 нит в пике, что почти вдвое больше чем у прошлогодней модели.
Apple пока не комментировала жалобу пользователей. Будет ли ускоренный износ аккумулятора iPhone 14 Pro считаться гарантийным случаем — покажет время.