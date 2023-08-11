Владельцы iPhone 14 Pro в ярости: аккумулятор за полгода «умирает» как дешевка



В сети растет количество жалоб на аккумулятор от владельцев iPhone 14 Pro. Подробности собрал 9to5Mac.



Согласно источнику, пользователи флагманского смартфона Apple негодуют и жалуются в сети на быструю деградацию аккумулятора. Со старта продаж не прошло еще и года, многие купили свои айфоны даже позже этой даты, но остаточная емкость батарейки уже существенно снизилась.







Владельцы iPhone 14 Pro говорят, что за полгода или чуть больше остаточная емкость их смартфонов уже составляет 86-93%. Сама Apple на официальном сайте заявляет, что



Источник полагает, что на здоровье аккумулятора сказывается новая функция Always-on Display. Несмотря на OLED-матрицу и адаптивную частоту обновления изображения постоянно включенный дисплей всё же расходует заряд больше, чем выключенный. А еще яркость дисплея iPhone 14 Pro может достигать 2000 нит в пике, что почти вдвое больше чем у прошлогодней модели.



Apple пока не комментировала жалобу пользователей. Будет ли ускоренный износ аккумулятора iPhone 14 Pro считаться гарантийным случаем — покажет время. Владельцы iPhone 14 Pro говорят, что за полгода или чуть больше остаточная емкость их смартфонов уже составляет 86-93%. Сама Apple на официальном сайте заявляет, что аккумулятор iPhone способен обеспечить 500 циклов заряда-разряда, сохранив не менее 80% своей емкости. Однако количество пройденных циклов так легко не посмотреть: придется воспользоваться сторонней программой для ПК или Mac.Источник полагает, что на здоровье аккумулятора сказывается новая функция Always-on Display. Несмотря на OLED-матрицу и адаптивную частоту обновления изображения постоянно включенный дисплей всё же расходует заряд больше, чем выключенный. А еще яркость дисплея iPhone 14 Pro может достигать 2000 нит в пике, что почти вдвое больше чем у прошлогодней модели.Apple пока не комментировала жалобу пользователей. Будет ли ускоренный износ аккумулятора iPhone 14 Pro считаться гарантийным случаем — покажет время.