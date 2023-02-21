Как защитить дисплей iPhone 14 Pro от выгорания на iOS 16.4. Это новая функция

В свежей iOS 16.4 Beta 1 обнаружена новая настройка, которая может защитить дисплей iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max от выгорания. Об этом сообщает iDownloadBlog.
Согласно источнику, Apple обновила настройки режима «Фокусирования». Теперь в процессе создания нового сценария (профиля) смартфон спрашивает, хотите ли вы, чтобы функция Always-on Display была включена при его активации. От фишки можно отказаться, и дисплей будет просто выключен при активации нового профиля.
Эта новая настройка поможет настроить отключение Always-on Display по расписанию, когда вы подолгу не подходите к смартфону — например, ночью или на время рабочей смены. Благодаря этому Always-on Display не будет работать впустую, а OLED-матрица проживет дольше без выгораний.
Ранее мы рассказывали, что пользователи iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max жалуются на выгорание дисплея спустя всего полгода использования смартфонов со включенным AoD.