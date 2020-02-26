



Статистические данные из отчета Omdia демонстрируют, что Apple в 2019 году отгрузила примерно 46,3 миллиона iPhone XR, превзойдя преемника iPhone 11. По последней информации, прошлогодняя модель заняла второе место с показателем 37,3 миллиона единиц.





Следом за Apple следует Samsung, смартфоны компании заняли третье, четвертое и пятое место. На этих позициях расположились модели Galaxy A10, A50 и A20, которые были отгружены в количестве 30,3 миллиона, 24,2 миллиона и 19,2 миллиона единиц соответственно. Топовая модель Apple — iPhone 11 Pro Max разошлась тиражом в 17,6 миллиона единиц, заняв шестую строчку.



Согласно последним данным от компании Omdia, смартфон iPhone XR доминировал на мировом рынке в течение 2019 года. К примеру, в 2018 году первую строчку занимал iPhone 8.Статистические данные из отчета Omdia демонстрируют, что Apple в 2019 году отгрузила примерно 46,3 миллиона iPhone XR, превзойдя преемника iPhone 11. По последней информации, прошлогодняя модель заняла второе место с показателем 37,3 миллиона единиц.Следом за Apple следует Samsung, смартфоны компании заняли третье, четвертое и пятое место. На этих позициях расположились модели Galaxy A10, A50 и A20, которые были отгружены в количестве 30,3 миллиона, 24,2 миллиона и 19,2 миллиона единиц соответственно. Топовая модель Apple — iPhone 11 Pro Max разошлась тиражом в 17,6 миллиона единиц, заняв шестую строчку.

«Apple неизменно удерживает первую и вторую позицию в мировом рейтинге поставок. Компания доминирует более пяти лет подряд. Ограничивая количество предлагаемых моделей в отличие от конкурентов, купертиновцам удалось сосредоточить свои продажи на нескольких смартфонах», — сообщил директор по исследованиям и анализу смартфонов в Omdia Джуси Хонг.



Omdia — это относительно новая аналитическая компания, образованная в результате слияния исследовательского подразделения Informa Tech и приобретения исследовательских активов IHS Markit.



Выпущенный в качестве доступного варианта iPhone XS и XS Max в 2018 году смартфон iPhone XR получил высокую оценку, как реальная альтернатива флагманским телефонам Apple. Эта модель предлагает почти тот же пользовательский опыт, что и XS, но по значительно более низкой цене.





