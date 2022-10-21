iQOO представила продвинутый геймпад и кулер для Android-смартфонов

Новинки обещают вывести гейминг на новый уровень.Компания iQOO выпустила два гаджета, которые превратят смартфон в консоль. Новинки обещают подарить пользователям новый игровой опыт и вывести мобильный гейминг на новый уровень.Главной особенностью геймпада iQOO Lightning Gamepad 2 стала сенсорная панель расположенная на задней части устройства. С ее помощью игроки смогут более точно владеть управлением, используя палец. На верхней грани расположились две клавиши-бампера и триггер. За навигацию отвечает стик под которым находятся кнопки A и B и стрелки.За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 430 мАч, который позволит играть до 72 часов без подзарядки. Сквозная зарядка смартфона отсутствует, но геймпад можно установить со стороны фронтальной камеры, чтобы разъём оставался открытым для подключения кабеля.Кулер iQOO Neo крепится на заднюю панель смартфона. Производитель не предоставил подробных характеристик устройства. Известно только, что уровень шума гаджета составил 30 дБ.Цена на геймпад iQOO Lightning Gamepad 2 стоит 34 доллара или чуть польше двух тысяч рублей. Кулер iQOO Neo обойдётся в 15 долларов или почти одна тысяча рублей. На данный момент новинки доступны только в Китае. Есть вероятность, что скоро они появятся на AliExpress.