Мини-компьютеры Minisforum с процессорами Ryzen — производительность десктопа в корпусе размером с Apple TV





Компания Minisforum представила два новых компьютера в сверхкомпактных корпусах — Venus UM590 и Venus UM690. Они оснащены процессорами AMD Ryzen 9 со встроенными видеочипами Radeon и обладают производительностью почти как у полноценных десктопов.



В Venus UM590 установлен процессор Ryzen 9 5900HX с интегрированной графикой Radeon RX Vega 8, твердотельный накопитель формата M.2 2280 с возможностью расширения 2,5-дюймовым HDD или SSD, от 16 до 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4-3200. Также в наличии вентиляторное охлаждение и большой набор портов: RJ45 Gigabit Ethernet Port ×1, USB Type-A ×4 (USB3.2 Gen2 ×2, USB2.0 ×2), USB 3.2 Type-C ×1 (DP1.4,4K@60Hz), USB 3.2 Gen2 Type-C ×1, HDMI ×2, 3,5-мм аудиовыход. Предустановлена операционная система Windows 11 Pro.







Venus UM690 получил ещё более крутую начинку. Этот компьютер оснащён процессором Ryzen 9 6900HX с графикой Radeon 680M, твердотельным накопителем формата M.2 2280 с возможностью расширения 2,5-дюймовым HDD или SSD, оперативной памятью стандарта DDR5 объёмом от 16 до 64 ГБ, модулями Wi-Fi и Bluetooth, вентилятором и различными портами (RJ45 2.5 Gigabit Ethernet Port ×1, USB 3.2 Gen2 Type-C ×1, USB 3.2 Gen2 Type-A ×4, USB4 Type-C ×1, HDMI ×2, 3,5-мм аудиовыход).



Venus UM690 станет первым коммерчески доступным компьютером с портом USB 4, обеспечивающим вывод изображения на монитор с разрешением до 8K и частотой обновления до 60 кадров в секунду.







Venus UM590 без оперативной памяти и накопителя будет продаваться за 459 долларов (около 28 200 рублей), а полностью рабочая сборка стоит от 569 долларов (35 тысяч рублей) и дороже в зависимости от объёма памяти. Продажи в разных странах мира должны начаться в ближайшие недели. Стоимость и дата начала продаж Venus UM690 будут объявлены позже.

