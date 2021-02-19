Старший специалист по тестированию цифровых продуктов «Роскачества» Сергей Кузьменко рассказал аудитории радиостанции Sputnik о том, каких правил нужно придерживаться, чтобы смартфон не загорелся во время зарядки, а его аккумулятор служил дольше.
По словам Кузьменко, пользователи совершают ошибку, заряжая смартфоны от излишне мощных адаптеров. Эксперт считает, что чрезмерное напряжение и сила тока приводят к перегреву аккумулятора, из-за чего он может загореться или слишком быстро потерять значительную часть своей номинальной ёмкости.
Вот что говорит Кузьменко:
Стандартный адаптер питания для зарядки имеет на выходе 5 вольт и 1,5 ампера. Также есть адаптеры с технологией quick charge, но тут следует учитывать, что повышенная мощность потребления должна поддерживаться и на заряжаемом устройстве. Надо ознакомиться с техническими характеристиками смартфона и не подавать больше, чем надо, мощности. В лучшем случае подобная самодеятельность приведет к выгоранию аккумулятора, а в худшем — к возгоранию самого устройства.
В Китае делают такие внешние аккумуляторы, где есть два выхода. Пользователь смотрит, что на одном устройстве есть выход на 5 вольт и на 10 вольт, он думает, что 10 быстрее заряжает и туда втыкает шнур. В итоге где-то через год использования аккумулятор на смартфоне теряет свою емкость. Теряет он ее значительно быстрее, чем при зарядке от 5 вольт.
Кузьменко не учёл тот факт, что во всех смартфонах установлены контроллеры питания, которые регулируют напряжение и ток, поступающий на аккумулятор. Из курса физики известно, что источник энергии выдаёт напряжение, а сила тока зависит от сопротивления нагрузки. Это значит, что если смартфон поддерживает 10-ваттную зарядку, то он не сможет добыть из зарядного адаптера 15 ватт (5 В х 3 А), даже если зарядник поддерживает передачу энергии такой мощности. Быстрые зарядки с напряжением более 5 В согласуют напряжение с потребителем, а если согласовать более высокое значение не удаётся, то выдают не более 5 В. Кроме того, за передачу энергии отвечает контроллер, настроенный так, чтобы на аккумулятор не подавалась нагрузка, которую он не выдержит. Даже если на выходе из адаптера окажется слишком высокое напряжение или ток, то выйдет из строя только контроллер, а не аккумулятор.
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