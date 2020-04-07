



Роскачество провело тестирование 18 новых смартфонов 7 брендов. Теперь в рейтинг организации входят 164 модели от 21 торговой марки. Первое место занимает Galaxy S10+ (128GB), который потеснил iPhone 11. В первой десятке — сразу 8 смартфонов Samsung.



Среди новых протестированных Роскачеством смартфонов наблюдается большой разброс цен: от 7990 руб. за Alcatel 1S (2020) до 112000 руб. за Samsung Galaxy Z Flip. В первой десятке — два новых флагманских смартфона от Samsung, при этом самая компактная по размерам и самая дешевая по цене модель S20 опередила Galaxy S20 Ultra 5G и Galaxy S20+. Преимущество связано с лучшей прочностью гаджета.



Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip, хотя и находится ближе к концу рейтинга из-за недостаточной прочности, показал лучший результат по производительности благодаря скорости процессора Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.



В ходе тестов новых моделей смартфонов эксперты оценивали защищенность устройств и их операционных систем паролями, насколько их тяжело взломать путем перебора, уровень шифрования передаваемых данные, проверяли на отсутствие уязвимостей. Эксперты поставили под сомнение защиту всех новых смартфонов, кроме Huawei Mate 30 Pro. Пароль к ним злоумышленник сможет подобрать посредством брутфорса — метода полного перебора пароля по заданным критериям. Кроме того, данные о телефоне (включая IMEI — международный идентификатор мобильного оборудования) передаются в незашифрованном виде с двух протестированных моделей — Alcatel 1S и Xiaomi Redmi 8 (32 GB).







Эксперты назвали 11 новых моделей, чьи требования к создаваемым паролям аккаунта смартфона были оценены как слабые: Xiaomi Mi Note 10, Oppo A5 2020, Huawei Mate 30 Pro, Huawei P30 Lite Xiaomi Redmi 8 32 GB, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra, Huawei Y6s. Самые высокие баллы по параметру защищенности данных набрали Xiaomi Mi Note 10 Pro, Huawei Mate 30 Pro и все новые флагманы Samsung Galaxy S20.



Среди всех протестированных моделей ни в одной не было варианта отказаться от условий и положений разработчика ОС во время настройки, дающих производителям доступ к информации на вашем телефоне. Многие смартфоны навязывают установку дополнительного программного обеспечения, которое занимает место, но от которого нельзя отказаться. Исключения — Motorola G8 Plus и Huawei Mate 30 Pro, которые получили самые высокие баллы за конфиденциальность. Они меньше других смартфонов собирают данных о пользователях и минимизируют риски утечек.



Производители смартфонов делали свои гаджеты все мощнее и функциональнее, тогда как емкость аккумулятора не увеличивалась. Разброс показателей автономности среди новых моделей оказался почти в 30 часов. Oppo A5 2020 работает без подзарядки 44 часа, а Xiaomi Redmi 8 — 42 часа. Модель Oppo A5 2020 еще и обладает полезной функцией: от этого смартфона можно заряжать другие девайсы. Аутсайдерами же стали сразу две модели: Huawei P30 Lite во время тестов продержался 22 часа, а Samsung Galazy Z Flip — 16,5 часов. Для сравнения: лидер рейтинга iPhone Pro Max 256 ГБ будет работать автономно 27,5 часов.







Самыми прочными стали Samsung A90, Huawei Mate 30 Pro и Samsung Galaxy S20. Даже после 100 падений с высоты 80 см на этих гаджетах было лишь несколько царапин. Samsung A90 нужно просохнуть, чтобы после дождя восстановилась функция звонка. Huawei Mate 30 Pro и Samsung Galaxy S20 справились с тестом с имитацией дождя. Кроме того, у них высокая степень защиты IPX7. Оба смартфона опускали на глубину в 2 метра на полчаса, и после этого они продолжили работать без проблем.



Развитие технологий дошло до того уровня, когда даже самые бюджетные модели смартфонов поддерживают разные интерфейсы передачи данных и имеют многочисленные датчики. Идеально с определением местоположения не справилась ни одна модель. Лучшие результаты были у Galaxy S20 Ultra и A90. Оба гаджета используют дополнительную информацию от таких датчиков, как гироскоп и компас, в случае слабого приема GNSS.







