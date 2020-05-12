



В период карантина дистанционное общение стало очень востребованным, поэтому сервисы видеосвязи стремительно обрели популярность. Роскачество проанализировало популярные сервисы, которые помогают проводить совещания в формате видеоконференции или общаться с друзьями.



Стала распространена мошенническая схема с клонами сайтов для видеоконференций. Фейковая ссылка от мошенника может прийти на почту или в SMS. Если жертва поторопится и окажется на подобном сайте, она с первого взгляда не поймет, что сайт фейковый, ведь он ничем не будет отличаться от оригинального. Пользователю будет предложено под любым предлогом оставить свои персональные данные, или на его устройство автоматически загрузится вирусное ПО.



Стоит с осторожностью относиться к письмам-приглашениям на сайты для видеочатов. Открывайте такие ссылки только от сотрудников компании, в которой вы работаете, друзей или людей, с которыми есть предварительная договоренность о выходе на связь таким способом. Проверяйте адрес сайта в браузере, чтобы убедиться, что вы не стали жертвой фишинга. Если адрес выглядит подозрительно — воздержитесь от дальнейших действий.



Если речь идет про Zoom, важно соблюдать ряд базовых правил:





Пользователям Zoom присваивается идентификатор персональной конференции (Personal Meeting ID или PMI). Люди, которые знают ваш PMI, имеют возможность подключаться к любым организованным вами трансляциям. Поэтому делиться этим идентификатором следует только с теми, кому вы доверяете. Не стоит выкладывать свой PMI в публичный доступ.

Защитите трансляцию с помощью пароля. Это хороший способ избавиться от нежелательных посетителей. При этом важно позаботиться о сохранности самого пароля. Не рекомендуется распространять в соцсетях информацию о конференции, в первую очередь не стоит публиковать ссылку на собрание, лучше рассылать ее через электронную почту или в мессенджерах, чтобы избежать подключения к трансляции «нежеланных гостей».

Используйте функцию запрета подключения гостей до того момента, как подключится организатор. Функция поможет обезопасить собрание от участия сторонних лиц. В настройках также имеется функция по установке максимального количества участников, кроме того, вы можете в любой момент запретить новым пользователям подключаться к вашему собранию.

Также вы можете воспользоваться функцией комнаты ожидания. Ее суть состоит в том, что желающие подключиться к трансляции попадут в специальный список и будут ожидать, пока организатор не одобрит их кандидатуру. Кроме того, в ходе конференции ведущий может на свое усмотрение помещать участников собрания в комнату ожидания, прерывая их доступ к конференции.

В конференции вы можете наложить ограничения на обмен файлами между гостями вплоть до полного запрета, также имеется опция отключения чата. Такие меры свяжут хулиганам руки. Но если чат необходим, следует уведомить участников конференции не переходить по ссылкам, размещенным малознакомыми людьми.

Zoom позволяет организатору делиться своими полномочиями с другими пользователями. Наличие соорганизаторов может существенно облегчить вам контроль собрания, что особенно важно, если вы играете ключевую роль в проведении онлайн-мероприятия.

Помните о безопасности, когда участвуете или организовываете онлайн-конференции. Важно понимать, что у каждого участника видеоконференции есть возможность записать разговор — помните об этом, когда захотите поделиться секретной информацией в видеочате. В интернете нет ничего полностью безопасного, поэтому следует быть бдительными — особенно тем, кому кажется, что он грамотный пользователь и никогда не попадется в сети мошенников.





